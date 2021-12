Dove vedere Inter – Torino in TV e streaming

L’Inter si prepara a chiudere il suo meraviglioso 2021 in casa contro il Torino. La partita valida per il campionato Serie A TIM si disputerà mercoledì 22 dicembre 2021 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ in San Siro di Milano con il calcio d’inizio fissato alle ore 18:30.

La squadra di Simone Inzaghi è stata matematicamente incoronata Campione di Inverno dopo l’ultima vittoria in trasferta a Salerno. In quest’occasione ha anche raggiunto quota 100 reti realizzate nell’anno solare in campionato, un record storico della società che la piazza anche al terzo posto in Europa dopo Bayern Monaco e Manchester City. Il Torino, invece, al momento viaggia in maniera molto confusa con 20 punti conquistati in casa e soltanto 5 in trasferta. In ogni caso la posizione in classifica è tutt’altro che pericolosa, essendo al decimo posto a 6 punti dalla zona Europa League.

Dove vedere la partita?

Inter – Torino si giocherà mercoledì 22 dicembre 2021 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ in San Siro di Milano con il calcio d’inizio fissato alle ore 18:30, in contemporanea con Verona – Fiorentina e Roma – Sampdoria. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederla su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca della sfida è affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l’Inter si affiderà all’ormai consolidato 3-5-2 con Lautaro e Dzeko in attacco, Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu e Perisic al centrocampo (Barella è squalificato e Vidal al momento pare rispetto a Gagliardini) e Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa.

Il Torino di Juric, invece, dovrebbe presentarsi con un 3-4-2-1 con Sanabria in attacco davanti a Pjaca e Brekalo, Singo, Lukic, Pobega e Vojvoda al centrocampo e Djidji, Bremer e Rodriguez in difesa.