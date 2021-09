Dove vedere Malmö – Juventus in TV e streaming

Con l’inizio dei vari campionati di calcio europei ha inizio anche il principale torneo calcistico per club europeo: la Champions League. Martedì 14 settembre alle ore 21 ha inizio l’avventura della Juventus che si troveranno in Svezia per affrontare il Malmö.

Si tratta di una squadra già affrontata in passato, esattamente nella stagione 2014-2015, proprio quando nella panchina sedeva Massimiliano Allegri, lo stesso allenatore di adesso. I bianconeri, quindi, cercheranno di fare il possibile per iniziare la Champions League col piede giusto a differenza di quanto fatto col campionato di Serie A TIM. Il Malmo, dopotutto, è la squadra meno temibile del girone visto che le altre sono il Chelsea e lo Zenit.

La squadra svedese, invece, ritroveranno la Champions dopo ben sette anni di distanza. In panchina ci sarà l’ex attaccante del Milan Jon Dahl Tomasson che cercherà di annullare la doppia sconfitta contro la squadra torinese del 2014-2015. Infatti all’epoca la Juventus si impose con un doppio 2 a 0 sia all’andata (doppietta di Tevez) che al ritorno (gol di Llorente e Tevez).

Dove vedere la partita?

Malmö – Juventus, quindi, si giocherà all’Eleda Stadium di Malmo, martedì 14 settembre alle ore 21:00. La partita verrà trasmessa in chiaro su Mediaset e in particolare su Canale 5 (anche in HD tramite il canale 505). Per quanto riguarda lo streaming, invece, è possibile usufruire del servizio gratuito di Mediaset Play Infinity semplicemente collegandosi da qualsiasi dispositivo collegabile a internet. In alternativa, per gli abbonati Sky si potrà ricorrere al servizio Sky Go o NOW anch’essi presenti in tutti i dispositivi mobile e fissi che presentano un’ottima connessione a internet.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Malmö potrebbe presentarsi con una difesa a tre controllata dall’abilissimo Ahmedodzic che sulle fasce potrebbe avere Larsson e Riesk. In attacco lo spazio potrebbe essere occupato da Berget, Colak e Birmancevic. Per la Juventus, invece, potrebbe esserci spazio per Danilo e Alex Sandro nel ruolo di terzini, mentre in attacco potrebbe esserci il tridente Dybala, Morata e Chiesa. In centrocampo confermati McKennie, Locatelli e Rabiot mentre in difesa De Ligt è favorito su Chiellini per fare coppia con Bonucci.