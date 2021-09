Dove vedere Milan-Lazio in TV e streaming

Siamo solo alla terza giornata di campionato di Serie A TIM, ma è già il momento di osservare i primi big match. Infatti a San Siro, domenica 12 settembre alle ore 18:00 scenderanno in campo il Milan di Stefano Pioli contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Milan – Lazio: aspettative e possibilità

Gli obiettivi delle due squadre sono diversi, infatti il Milan ha la Champions League all’orizzonte, ma deve comunque mantenere una certa concentrazione dopo le due vittorie consecutive, mentre la Lazio, anch’essa reduce da due vittorie nelle prime due giornate di campionato, non deve fare altro che dare priorità al campionato.

Per i rossoneri comunque peserà certamente l’assenza di Olivier Giroud dopo essere risultato positivo al Covid-19 in questa pausa per le nazionali. Pioli, quindi, si troverà a scontrarsi contro la sua ex squadra sperando di recuperare Zlatan Ibrahimovic, ancora in attesa del suo debutto stagionale. Pronto al rientro anche Franck Kessié, mentre Messias si prepara al suo grande esordio in rossonero prendendo il posto di uno tra Saelemaekers e Brahim Diaz.

Per quanto riguarda, invece, la Lazio di Sarri, l’ex allenatore di Napoli e Juventus ha già dimostrato la sua stoffa vincente e al suo comando hanno già risposto positivamente Lazzari, Milinkovic Savic e Luis Alberto che hanno sperimentato il nuovo modulo dell’allenatore. Immobile si prepara a tornare dopo la partita con la Nazionale, aiutato da Pedro e da un altro gradito rientro, quello di Felipe Anderson. Tra i nuovi innesti potrebbe spiccare Mattia Zaccagni, ex Hellas Verona, il quale potrebbe essere di grande aiuto per la corsa alla Champions League dei biancocelesti.

Dove vedere la partita?

Milan – Lazio, insomma, sarà una dura prova per entrambe le squadre e la partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, senza alcuna copertura televisiva su Sky. La piattaforma streaming è accessibile in TV tramite Smart TV oppure sui dispositivi mobile e console tramite l’app dedicata. La telecronaca di Milan-Lazio è affidata a Stefano Borghi e Francesco Guidolin. Milan – Lazio avrà un prepartita di 30 minuti prima del calcio di inizio e un post partita direttamente dal campo di San Siro con Marco Cattaneo, Massimo Ambrosini e Marco Parolo. A bordocampo, Tommaso Turci.