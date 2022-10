Arriva l’undicesima giornata di Serie A TIM 2022/23 e tra le partite più attese spicca indubbiamente Milan – Monza di sabato 22 ottobre 2022 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano. Il fischio d’inizio è atteso per le ore 18:00.

Non si tratta di un vero e proprio Derby, ma è come se lo fosse non tanto per la distanza molto ravvicinata tra le due città, quando per la prima sfida ufficiale tra i rossoneri e i loro ex storici proprietari Silvio Berlusconi e Adriano Galliani che hanno recentemente acquisito proprio la neopromossa. Il Milan scenderà in campo reduce da un’importante vittoria contro il Verona che l’ha portato al terzo posto in classifica, il Monza invece ha perso contro l’Empoli fermando a tre le vittorie consecutive ma posizionandosi comunque al quattordicesimo posto. La partita sarà molto sentita e certamente molto combattuta.

Dove vedere la partita?

Milan – Monza, quindi, si giocherà sabato 22 ottobre 2022 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano con il calcio d’inizio previsto per le ore 18:00. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’, inoltre, il match sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi e da Dario Marcolin al commento tecnico.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Milan scenderà in campo con il 4-2-3-1 con Giroud punta d’attacco davanti a Messias, Leao e forze De Keteleare che potrebbe rientrare titolare. Al centrocampo immancabili Bennacer e Tonali mentre in difesa ancora problemi infortuni, quindi spazio per Kalulu, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez.

Il Monza, invece, opterà per il 3-4-2-1 con Gytkjaer punta d’attacco davanti a Caprari e Pessina. Al centrocampo, invece, vi saranno Ciurria, Barberis, Sensi e Carlos Augusto mentre in difesa immancabili Marlon, Marì e Caldirola.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud

Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Marì, Caldirola; Ciurria, Barberis, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Gytkjaer

Come vedere Milan – Monza se siete all’estero

Se risiedete o siete in viaggio all’estero e non avete accesso ai contenuti del vostro account italiano di DAZN, potete utilizzare una VPN per ovviare al problema. Grazie a questi servizi potrete sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste in Italia. Inoltre, adottare una VPN vi permette di navigare con maggiore privacy e sicurezza, in totale anonimato. Qui di seguito trovate 3 dei migliori servizi che potete utilizzare.