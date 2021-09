Dove vedere Torino – Juventus in TV e streaming

La Mole Antonelliana è il simbolo per eccellenza della città di Torino e per questo motivo dà il nome alla grande sfida calcistica cittadina tra Torino e Juventus. Questa aprirà il sipario della settima giornata di Serie A TIM sabato 2 ottobre alle ore 18:00 e si giocherà allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Da una parte vi sarà il Torino di Ivan Juric che attualmente è nono in campionato con due pareggi nelle ultime due partite. Dall’altra parte, invece, la Juventus di Massimiliano Allegri che ha visto una partenza catastrofica e adesso si presenta contro il Torino con due vittore di seguito e a pari punti con la sua avversaria. Entrambe le squadre, quindi, cercheranno di dare il meglio per staccarsi e provare a raggiungere le vette del campionato.

Dove vedere la partita?

Potrete seguire il derby della Mole di Serie A TIM su DAZN in streaming live e on demand. Il calcio d’inizio di Torino-Juventus è fissato alle 18 di sabato 2 ottobre ma sarà preceduto da un pre-partita di 30 minuti. Potrete vedere quindi la partita in diretta su Smart TV, console (Xbox e PlayStation), dispositivi Smart (ad esempio Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o Apple Tv Box), PC, laptop, smartphone e tablet sia iOS che Android. Il match verrà raccontato su DAZN dalle voci di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini. Nel pre-partita, nella pausa e nel post-partita insieme a Diletta Leotta ci saranno Federico Balzaretti e Simone Tiribocchi.

Qualora non aveste DAZN l’unica alternativa a DAZN è vedere la partita in un bar, hotel o altro locale pubblico abbonato a Sky via satellite con abbonamento “Sky Business”. Solo in questi esercizi commerciali sarà attivo il nuovo canale Sky Sport Bar (canale 215), che trasmette tutte le 10 partite di ogni giornata di Serie A con telecronaca dedicata realizzata da Sky Sport.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le formazioni, la squadra di Juric potrebbe presentarsi con il suo classico 3-4-2-1 con Singo e Ola Aina o Ansaldi sulle fasce. In attacco, in assenza dell’infortunato Belotti, invece si dovrà fare affidamento su Sanabria. Fiducia a Brekalo dopo il gol col Venezia e dubbi sul grande ex Pjaca.

La Juventus di Allegri, invece, potrebbe presentarsi con un classico 4-4-2, ma dovrà fare a meno degli infortunati Morata e Dybala in attacco. Spazio, quindi, per Kulusevski e Kean mentre al centrocampo dovrebbero essere una certezza Cuadrado, Bentancur, Locatelli e Rabiot. In difesa, invece, non mancheranno Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro.

Torino (3-4-2-1) : Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Lukic, Pobega, Singo, Ansaldi; Brekalo, Linetty; Sanabria

: Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Lukic, Pobega, Singo, Ansaldi; Brekalo, Linetty; Sanabria Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Kean