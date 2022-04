Arriva la 32esima giornata di Serie A TIM e con essa l’attesissimo match Torino – Milan che si giocherà domenica 10 aprile allo Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese con il fischio d’inizio della partita in programma alle ore 20:45.

Il Milan, attualmente capolista e allenata da Stefano Pioli, farà di tutto per mantenere la vetta della classifica e sperare di vincere l’ambito titolo che manca da fin troppi anni. I punti di differenza con il Napoli e l’Inter non le permettono di rilassarsi troppo e l’avversaria piemontese allenata da Ivan Juric sarà tutt’altro che semplice soprattutto in casa. Inoltre anche le statistiche non sono favorevoli per i rossoneri: in ben 75 partite giocate in casa del Torino in Serie A, ci sono stati ben 36 pareggi, 22 vittorie dei granata e solo 17 vittorie da parte del Milan.

Dove vedere la partita?

Torino – Milan si giocherà quindi domenica 10 aprile 2022 allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino con il fischio d’inizio in programma alle ore 20:45. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca della sfida è affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Torino si presenterà con un modulo 3-4-2-1 con Belotti unica punta d’attacco, davanti a Pobega e Brekalo. Al centrocampo spazio per Singo, Lukic, Mandragora e Vojvoda, mentre in difesa vi saranno Izzo, Bremer e Ricardo Rodriguez. Cambiamento in porta perché Berisha sostituirà Vanja Milinkovic-Savic.

Il Milan, invece, si presenterà in campo con un modulo 4-2-3-1 con Giroud unica punta d’attacco davanti a Saelemaekers, Kessié e Rafael Leão e Ibrahimovic in panchina. Al centrocampo, invece, vi saranno Bennacer e Tonali mentre in difesa ci saranno Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernández.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Ricardo Rodríguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti

Berisha; Izzo, Bremer, Ricardo Rodríguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessié, Rafael Leão; Giroud

Dove vedere tutte le partite di Torino e Milan