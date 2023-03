Ritorna la Serie A TIM 2022/23 con la ventisettesima giornata e tra le partite più attese spicca Udinese – Milan di sabato 18 marzo 2023 alla Dacia Arena di Udine. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:45.

Il Milan è alla disperata ricerca di punti per non perdere il carro UEFA Champions League. Dopo il brutto pareggio in casa contro il Sassuolo, tutti gli occhi sono puntati sulla sfida contro l’Udinese prima della pausa dedicata alle nazionali. Anche i bianconeri sono alla ricerca di vittoria, soprattutto per dare continuità all’importante vittoria contro l’Empoli che gli ha permesso di raggiungere il settimo posto e una potenziale possibilità di portarsi verso l’Europa. Le statistiche danno in vantaggio il Milan, anche perché nelle ultime 11 partite contro l’Udinese, ne ha persa solo una nel 2019.

Dove vedere la partita?

Udinese – Milan, quindi, si giocherà sabato 18 marzo 2023 alla Dacia Arena di Udine con il calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). La partita in streaming sarà invece visibile su DAZN, SkyGo e NOW: per gli abbonati occorrerà scaricare le relative applicazioni sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

Su DAZN la telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, con commento tecnico affidato a Simone Tiribocchi. Su Sky saranno Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani a raccontare la partita.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l’Udinese scenderà in campo con il 3-5-2. In attacco dovrebbero esserci Beto e Success, anche se potrebbe esserci il dubbio Thauvin ad affiancare il portoghese. Al centrocampo, invece, praticamente certi Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric e Udogie, mentre in difesa vi saranno Becão, Bijol e Perez.

Il Milan continuerà ad affidarsi al 3-4-2-1 con la possibilità di vedere in campo Ibrahimovic da titolare al posto dello squalificato Giroud. Dietro di lui vi saranno Diaz e Leão, mentre al centrocampo spiccano Saelemaekers, Bennacer, Tonali e Hernandez. Tridente di difesa composto da Kalulu, Thiaw e Tomori.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becão, Bijol, Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Success

Silvestri; Becão, Bijol, Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Success Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Bennacer, Tonali, Hernandez; Brahim Diaz, Leão; Ibrahimovic

Come vedere Udinese – Milan se siete all’estero

Se risiedete o siete in viaggio all’estero e non avete accesso ai contenuti del vostro account italiano di DAZN, potete utilizzare una VPN per ovviare al problema. Grazie a questi servizi potrete sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste in Italia. Inoltre, adottare una VPN vi permette di navigare con maggiore privacy e sicurezza, in totale anonimato. Qui di seguito trovate 3 dei migliori servizi che potete utilizzare.