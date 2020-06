Draco Malfoy – Banpresto Q Posket: la recensione

Da Bandai Spirits e Banpresto andiamo ad analizzare una figure appartenente alla linea Q-Posket dedicata ad uno dei tantissimi protagonisti della saga di Harry Potter ovvero Draco Malfoy. Tra le tantissime linee di Banpresto questa figure fa parte della linea Q-Posket che si occupa di proporre ai collezionisti moltissimi personaggi provenienti da vari universi narrativi tra cui: Le Principesse Disney, personaggi tratti da Marvel e Dc Comics, Harry Potter e tantissimi altri, con una particolarità comune e molto originale, di essere rappresentati in versione Super Deformed.

Il personaggio

Draco Lucius Malfoy frequentò la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts andando tra le file della casata dei Serpeverde. Figlio di Lucius e Narcissa Malfoy il ragazzo cresce con la convinzione che la purezza del sangue sia fondamentale per tutta la vita di un mago. Oltre ad essere uno dei principali antagonisti della serie, è l’eterno rivale di Harry Potter in tutto e per tutto. Nel secondo anno della scuola di magia, il padre regala a tutta la squadra di Quidditch la Nimbus 2001 come incentivo a far entrare suo figlio titolare nel ruolo di cercatore.



La confezione

La confezione è realizzata in cartoncino con patina lucida di forma rettangolare ed al suo interno troviamo il prodotto racchiuso dentro delle plastiche protettive e a loro volta preservate da ulteriore cartoncino ripiegato e sagomato come imballaggio. Nella parte frontale possiamo vedere una foto a 3/4 di Draco Malfoy, nell’angolo in alto a sinistra il logo della saga di Harry Potter, mentre sull’angolo in alto a destra il logo Banpresto. In basso al centro possiamo leggere il nome della linea Q-posket con il nome del personaggio e in basso a destra troviamo il logo Bandai Spirits. Su uno dei lati possiamo notare che la figure può essere acquistata in due differenti versioni: la Vers. A e la Ver. B (quello che stiamo recensendo) con una colorazione differente e leggermente più carica di colori.

Draco Malfoy Quiddich Style

La figure è una mini-statica in plastica completamente fissa ad eccezione della testa, che è possibile ruotare a destra o a sinistra. All’interno della confezione la statuetta è scomposta in quattro parti: Il corpo, la testa, la scopa volante per giocare a Quidditch e la basetta nera con la scritta Q-Posket. Draco è rappresentato in piedi mentre con le mani sorregge la scopa da corsa Nimbus 2001. La colorazione nel complesso è molto curata e rifinita e sicuramente la parte lucida degli occhi azzurri è l’elemento che risalta di più rispetto al colore – più omogeneo – di tutto il personaggio. La buona qualità dello sculpt del prodotto si nota sin da subito, tutti i piccoli dettagli sono curati nei minimi particolari e le pieghe della tunica verde della casata dei Serpeverde sono state ben riprodotte, senza tralasciare ed enfatizzare la capigliatura in rilievo del personaggio.

Conclusioni

Draco Malfoy è sicuramente un buon prodotto Banpresto, che consigliamo sicuramente di acquistare a chi ama il personaggio in tutte le sue forme. La figure possiede un’ottima colorazione e caratterizzazione tecnica. Se siete dei collezionisti che amano questo tipo di prodotti “alternativi”, oltre alle classiche figure, questa piccola statica potrebbe proprio fare al caso vostro se poi consideriamo anche il costo non troppo eccessivo ne sarete del tutto soddisfatti.