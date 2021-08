Dragon Ball Super: arrivano le action figure Android-17, Android-18 e Kefla

Dopo diverse richieste da parte dei fan, Tamashii Nations annuncia l’uscita di tre action figure molto amate per la linea S.H. Figuarts, tratte dal Torneo del Potere direttamente da Dragon Ball Super. Come potete vedere dalle foto stiamo parlando dei due gemelli Android 17, Android 18 (conosciuti anche come C-17 e C-18) e Kefla Super Saiyan.

Tutti e tre i personaggi saranno realizzati completamente in plastica e saranno dotati di un corpo totalmente articolato con un discreto numero di accessori intercambiabili e parti opzionali, raggiungendo un’altezza di 15 cm circa.

Android 17 (C-17)

Android 17 (C-17) sarà dotato di:

Tre visi di ricambio

Mani intercambiabili

Una parte di capelli di ricambio

Un effetto di Energia

Un effetto di attacco

Android 18 (C-18)

Android 18 (C-18) avrà a corredo:

Tre visi di ricambio

Mani intercambiabili

Una parte di capelli di ricambio

Un effetto di Energia

Kefla Super Saiyan

Kefla includerà come extra:

Tre visi di ricambio

Mani intercambiabili

Effeti di energia

Effetti di attacco

Braccia conserte

Il Torneo del Potere, viene indetto da Zeno dopo aver visto il Torneo tra gli Universi 6 e 7, tra i migliori combattenti degli Universi. Colui che vincerà andranno le Super Sfere del Drago, mentre gli universi sconfitti verranno distrutti da Zeno. Il torneo consiste in una Battle Royale, dove tutti gli 80 combattenti combattono allo stesso tempo, possono partecipare otto squadre composte da dieci combattenti ciascuna, capitanate dalle proprie Divinità della Creazione e della Distruzione. L’Universo con i più guerrieri sopravvissuti entro la fine del Torneo sarà il vincitore.

I tre guerrieri di Dragon Ball Super sono già in preordine presso il distributore ufficiale Italiano dei prodotti Tamashii Nations (Cosmic Group) e il prezzo è di 69.90 Euro a personaggio, con l’uscita Italiana prevista per Febbario 2022 per Android 17 e Android 18, mentre Kefla arriverà a Marzo 2022.

Non hai ancora letto le nuove avventure di Son Goku? Tranquillo! Tutti i numeri di Dragon Ball Super (Editi da Star Comics) sono disponibili online, cliccando su questo indirizzo.