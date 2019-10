Dragon Ball Super Broly: arriva il manga tratto dall’anime

Dal 23 Ottobre sarà possibile acquistare nello shop online di Edizioni Star Comics l'attesissimo manga Dragon Ball Super Broly.

Dopo il grandissimo successo nei cinema dell'anime, Edizioni Star Comics porta in Italia il fumetto tratto dal film d'animazione giapponese. Il volume sarà a colori e ci racconterà dello scontro tra i guerrieri più potenti dell'universo di Dragon Ball in un turbine di colpi di scena e scontri all'ultimo sangue che vedranno protagonisti anche Goku e Vegeta.

La storia ci racconterà le vicende di Gokuy e Vegeta dopo che questi sono sopravvissuti al Torneo della Potenza dove hanno acquisito una forza prorompente che non sanno come controllare finché non fa capolino nella storia Broly, un potente sayan che sarà accompagnato da una vecchia conoscenza, Freezer. Da questo incontro scopriremo molto di più sulla storia dei sayan e Goku e Vegeta riusciranno ad avere maggiore consapevolezza delle loro origini per riuscire ad affrontare il nemico in uno scontro senza precedenti.

Il manga è opera di uno dei più celebri mangana della Terra del Sol Levante Akira Toriyama. Nato Nagoya, Akira Toriyama debutta con Wonder Island sulla rivista «Weekly Shonen Jump» nel 1978. Nel 1980 inizia la serializzazione della sua prima opera di successo: Dr. Slump, basata su un’idea del suo storico redattore Kazuhiko Torishima. Ma il pur grande successo diDr. Slump verrà superato dalla sua opera successiva: Dragon Ball, il manga più famoso in assoluto, da cui è stato tratto un anime trasmesso in più di 40 paesi nel mondo, nonché una moltitudine di videogiochi e altro merchandising.

Vi ricordiamo che Dragon Ball Super Broly sarà disponibile in fumetteria, Amazon e libreria a partire dal 23 Ottobre 2019.