Dragon Ball Super: capitolo 58, il ritorno dell’Ultra Istinto!

Puntuale come sempre siamo tornati con il nostro “focus” sul il nuovo capitolo di Dragon Ball Super, il #58, disponibile da ieri pomeriggio sui canali ufficiali: Questo post è dedicato a quelli che vogliono saperne di più rispetto alla serie animata (al momento ferma) o dell’edizione italiana cartacea (sono disponibili online i primi dieci volumi con Star Comics) portandovi così molto più avanti con le avventure di Goku e dei suoi amici. Non sapete come fare? ve lo diciamo noi, naturalmente nel modo più semplice ma soprattutto legale.

Se desiderate non avere alcun tipo di spoiler: non proseguite nella lettura… noi vi abbiamo avvisato e pertanto state alla larga da quanto seguirà perché parleremo proprio del contenuto del capitolo.

Attenzione Spoiler

Se state eseguendo i vostri primi passi nel mondo delle scan e state ancora cercando di capire come sia possibile che i capitoli vengano rilasciati gratuitamente vi possiamo dire che ormai da diversi anni, proprio per contrastare il fenomeno illegale di chi diffondeva le scansioni dei manga online, l’editore giapponese Shueisha ha ideato una piattaforma online MangaPlus disponibile sia da pc che da app nella quale è possibile trovare tutti i manga proposti in formato cartaceo con uscita dei capitoli in contemporanea mondiale. Grazie a MangaPlus è possibile sfogliare digitalmente tutte le nuove avventure dei vostri manga preferiti con cadenza mensile, di solito trovate per ogni testata i primi tre capitoli e gli ultimi tre invogliando così i lettori a comprare anche la forma cartacea. Questa nuova pratica vi consentirà quindi di approcciarvi anche a nuovi manga, scoprendoli magari per la prima volta, o continuare a leggere le nuove storie appena rilasciate della vostra serie preferita che potrete impostare con un semplice flag. Segnaliamo inoltre che non troverete la traduzione italiana ma solamente in lingua inglese e spagnola. Non abbiate paura, è un linguaggio molto semplice che magari vi potrà essere utile anche a tenere in allenamento il vostro inglese.

Capitolo 58

Nel capitolo precedente, il 57, abbiamo assistito alla battaglia dei Guerrieri Z in attesa dell’arrivo di Goku che finalmente ha fatto ritorno sul pianeta Terra dopo un durissimo allenamento per padroneggiare l’Ultra Istinto. E’ giunto il tempo della rivincita contro Moro e i frutti del suo allenamento si vedono immediatamente quando passando da un campo di battaglia all’altro riesce a sistemare i vari sgherri che Moro ha schierato.

Arrivato nel luogo dove Gohan e Piccolo stanno affrontando il subalterno di Moro, lo stregone si rende conto che Goku (trasformatosi in Super Saiyan God Super Saiyan) è più potente di prima e concede nuovi poteri al suo sottoposto, tuttavia questa mossa di Moro finisce per ucciderlo non essendo più in grado di sopportare un tale enorme potere. Goku si precipita immediatamente al cospetto di Moro che nel frattempo stava osservando il suo soldato in preda ai dolori e si trasforma prima nella forma base per poi passare senza sforzi alla forma incompleta dell’ultra istinto.

Il capitolo si conclude così lasciandoci proprio nel più bello e noi vi diamo appuntamento fra un mese sperando che anche Vegeta si faccia vivo quanto prima!