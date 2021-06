Dragon Ball Super Goku vs Jiren Elite Exclusive Statue da Figurama Collectors

Figurama Collectors sembra proprio aver messo il piede sull’acceleratore (e chi li ferma più) perché nelle scorse ore ha annunciato una nuova enorme statua chiamata Dragon Ball Super Goku vs Jiren per la linea Elite Exclusive Statue. Come avrete intuito dal titolo si tratta di una statua, in resina, in scala 1/6 e alta quasi 50 cm, che ricrea lo scontro epico tra Goku e Jiren, i combattenti più forti degli universi 7 e 11.

Lo scontro tra Goku e Jiren al Torneo della Potenza è probabilmente una delle parti più belle e avvincenti di tutto Dragon Ball Super. E’ uno scontro che si svolge in più riprese e durante il quale Goku man mano, affrontando più nemici trova il modo di sbloccare una nuova trasformazione, l’Ultra Istinto. Inizialmente i capelli di Goku appaiono neri ma circondati da sfumature d’argento, questo primo stadio, chiamato presagio dell’Ultra Istinto (o Ultra Istinto Incompleto) avviene nella parte iniziale del combattimento contro Jiren, il leader dei Pride Troopers dell’universo 11. Quando Son Goku riesce a sbloccare l’Ultra Istinto Completo assistiamo ad una ulteriore evoluzione, un vero power up che oltre a modificare la colorazione dei capelli in argento permette a Goku di reagire ad ogni colpo con estrema abilità. A dirla tutta con l’Ultra Istinto è proprio il corpo del combattente che la utilizza a muoversi in autonomia e il fatto che questa tecnica sia utilizzata da un Saiyan lascia a bocca aperta tutti gli spettatori del torneo, Divinità della Distruzione compresi.

Figurama non si accontenta di raffigurare solo un momento di quel combattimento ma addirittura due visto che con la statua sarà possibile utilizzare anche due busti alternativi di Goku e Jiren al massimo della loro potenza. Tutto qui? ma nemmeno per sogno! La statua sarà dotata di una serie di led, dalla base con gli effetti dell’aura dei due ai colpi energetici, da lasciare ogni collezionista senza parole. Dragon Ball Super Goku vs Jiren per la linea Elite Exclusive Statue sarà presto in preordine sul sito di Figurama Collectors, nel frattempo, è possibile iscriversi alla Wait list per essere avvisati tempestivamente nel momento in cui apriranno i preordini.

Non hai ancora letto le nuove avventure di Son Goku? Tranquillo! Tutti i numeri di Dragon Ball Super (Editi da Star Comics) sono disponibili online, colpisci qui con la tua onda energetica!