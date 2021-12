Dragon Ball Super: i colori ufficiali dell’Ultra Ego di Vegeta

Toyotaro, disegnatore di Dragon Ball Super, ha rivelato i colori ufficiali dell’Ultra Ego di Vegeta, la nuova trasformazione del Principe dei Saiyan che gli conferisce i poteri di un dio della distruzione.

Apparsa per la prima volta all’interno del capitolo 74 del manga di Dragon Ball Super in occasione della battaglia contro Granola, Vegeta appare coi capelli porpora sicuramente un omaggio o un richiamo al maestro che lo ha iniziato alla nuova tecnica, ovvero Beerus. Ecco qui di seguito la nuova devastante evoluzione di Vegeta:

L’illustrazione presenta la serie al Jump Festa 2022, evento da tenersi nel week-end del 18 e 19 dicembre 2021 che celebra con mostre artistiche, spettacoli e soprattutto novità circa i franchise di casa Shueisha. Anche Dragon Ball sarà presente con il film animato di Dragon Ball Super: Super Hero. Possiamo scoprire qui nel nostro precedente articolo le ultime fra cui la locandina.

Ricordiamo che il 20 dicembre 2021 è atteso il nuovo capitolo di Dragon Ball Super e cliccando qui troverete le prime anticipazioni.

Dragon Ball Super: il manga e l’anime

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.

Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace… Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia un Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan da dove si erano interrotte!

Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory.

Un nuovo film animato arriverà nelle sale giapponesi nel 2022. Si tratta del 21° film per l’intera serie e il 2° dedicato a Dragon Ball Super. Akira Toriyama sta lavorando attivamente ai personaggi e dialoghi.

La versione manga è realizzata a cadenza mensile, ideata e sceneggiato da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro. Il manga è serializzato su V-Jump (Shueisha) dal 20 giugno 2015 ed è attualmente giunto al capitolo 78, con i primi 76 scritti raccolti in 17 volumi. Il manga sta in questo momento affrontando l’arco narrativo inedito di “Granola, il Sopravvissuto”.

L’edizione italiana del manga è affidata a Star Comics con i primi 14 volumi già disponibili per l’acquisto.