Il Jump Festa 2022 è atteso per questo week-end del 18 e 19 dicembre 2021 presso il Makuhari Messe in quel di Chiba, ma le prime indiscrezioni sono già emerse online, ormai a pochi giorni dall’inizio del grande evento di fine anno che celebra con mostre artistiche, spettacoli e soprattutto novità circa i franchise di casa Shueisha.

Le prime indiscrezioni del Jump Festa 2022

Secondo insider accreditati, pertanto, gli addetti ai lavori di Bleach stanno solleticando l’arrivo di informazioni in relazione a nuovi contenuti per la serie in arrivo nel 2022. Ancora, è atteso un importante annuncio anche per Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto e il suo editor, Shihei Lin, apparirà sul palco per parlare dei precedenti lavori di Fujimoto.

Precisiamo che le novità per i due franchise citati sono a dir poco attese dal momento che è già noto che al panel di Bleach sarà svelata la locandina e il trailer per il ritorno dell’anime con l’adattamento della parte finale del manga, La Guerra dei Mille Anni (cliccate qui per raggiungere gli ultimi dettagli), e, a questo punto, potrebbe anche esserci dell’altro. In merito Chainsaw Man, invece, è notizia recente quella secondo la quale la seconda parte del manga e l’anime siano previsti entrambi per il 2022.

Pertanto, il Jump Festa potrebbe essere ora palcoscenico ideale per ricevere maggiori dettagli a supporto del quadro chiaro della situazione.

Ora non resta che attendere il fine settimana per saperne di più.

Bleach: il manga e l’anime

Tite Kubo è un artista di fumetti manga che ha ottenuto il successo, attraverso le tavole di Weekly Shonen Jump, con Bleach, serializzato dal 2000 al 2016 con un totale di 686 capitoli e 74 volumetti. In Italia l’opera è interamente edita da Planet Manga (acquistate su Amazon l’ultimo volume del manga).

Il manga ha ispirato una serie anime prodotta da Studio Pierrot ed interrotta dal 2012 con l’episodio. Tuttavia, il ritorno dell’anime è stato annunciato e a data ancora da definirsi arriverà la trasposizione dell’ultimo arco narrativo, La Guerra dei Mille Anni (nel nostro più recente articolo i dettagli).

In Italia, la prima stagione dell’anime è attualmente disponibile con le prime cinque stagioni attraverso la piattaforma streaming di Amazon Prime Video. Le successive arriveranno a gennaio 2022.

Inoltre, il manga ha ispirato una serie animata trasmessa su TV Tokyo, romanzi, videogiochi, speciali animati, lungometraggi, merchandising e anche un film in live action uscito il 20 agosto 2018 nelle sale giapponesi.

Dal 14 settembre 2018 Netflix ha reso disponibile la visione, anche in Italia, del live action.

Bleach è la storia di Ichigo Kurosaki, un ragazzo dotato di un’abilità molto particolare: è in grado di vedere i fantasmi. E se la sua vita è già pazzesca a causa di questo dono, immaginate cosa gli potrebbe succedere se diventasse… un dio della morte.

Chainsaw Man: il manga e l’anime

La serie manga di Chaisaw Man si divide in stagioni: la prima è stata pubblicata dal al 13 dicembre 2020 per un totale di 91 Capitoli e 11 tankobon. La seconda, invece, è in fase di scrittura comincerà a data da destinarsi attraverso l’applicazione di Shonen Jump Plus (Shueisha) a data da definirsi.

In Italia è edita in Italia per Planet Manga con i primi 7 volumi disponibili.

Ricordiamo che l’adattamento anime ha di recente visto la luce con il primo trailer che possiamo recuperare cliccando qui. La serie anime è prodotta da Studio MAPPA (Banana Fish, Jujutsu Kaisen, L’Attacco dei Giganti: Stagione Finale) con la regia di Ryu Nakayama. La data di debutto è al momento ignota.