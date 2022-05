Tamashii Nations ha annunciato due nuove statiche di una delle saghe più immortali di tutti i tempi, ovvero Dragon Ball Z, per la linea Figuarts Zero Extra Battle con i seguenti personaggi: Super Saiyan Son Goku: Are you talking about Krillin?!!!!! e Super Saiyan Trunks: The second Super Saiyan. La linea Figuarts Zero propone statue dettagliatissime di personaggi tratti da svariati manga e anime tra cui Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, One Piece, Naruto e molte altre, in pose molto dinamiche realizzate con estrema cura con l’aggiunta di effetti scenici che abbelliscono le statiche.



Super Saiyan Son Goku: Are you talking about Krillin?!!!!!

La statica di Son Gku è ispirata agli ultimi momenti della battaglia finale della saga di Namec, dove Goku sprigiona il potere del Super Saiyan e vediamo la base diorama riprodurre il pianeta stravolto da eruzioni vulcaniche, ricreate con incredibili effetti in PVC. La scultura ha un’altezza di 27 cm e rappresenta la rabbia di Son Goku per il povero amico Crilin eliminato da Freezer.

Super Saiyan Trunks: The second Super Saiyan

Trunks realizzato in pvc e impreziosito da diversi effetti scenici, avrà un’altezza complessiva di 28 cm circa. La statua rappresenta l’arrivo del Trunks del futuro che dopo essersi trasformato in Super Saiyan, uccide senza problemi Freezer in versione cyborg, tornato sulla terra dopo gli eventi di Namec.

Le due statue di Dragon Ball Z per la linea Figuarts Zero Extra Battle saranno disponibili in diversi mesi: agosto 2022 per Super Saiyan Son Goku: Are you talking about Krillin?!!!!! al prezzo di 89.90 Euro, invece Super Saiyan Trunks: The second Super Saiyan arriverà a dicembre 2022 al prezzo di 139.90 Euro. I prodotti Tamashii Nations sono ufficialmente importati in Italia da Cosmic Group.

