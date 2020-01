Dragon Ball Z – Smash Battle: su Kickstarter il gioco da tavolo di Dragon Ball Z

È attiva su Kickstarter la campagna crowdfunding di Dragon Ball Z – Smash Battle, The Miniatures Game, gioco da tavolo di Dragon Ball Z.

Dragon Ball Z – Smash Battle sarà un gioco da tavolo con miniature ideato da Kids Logic, azienda di Hong Kong specializzata in collezionabili.

Dragon Ball Z – Smash Battle sarà un gioco da tavolo, con licenza ufficiale, di tipo entry level indirizzato verso gli appassionati di DBZ, che non sono necessariamente giocatori abituali. Si tratterà di un gioco a turni in cui i personaggi coinvolti dovranno darsi battaglia durante un torneo di arti marziali con lo scopo di diventare il combattente più forte.

Il tabellone di gioco e il setting saranno degli elementi familiari a tutti i fan delle storie di Goku e permetterà così di rivivere in prima persona gli epici scontri che hanno fatto appassionare milioni di persone in tutto il mondo.

In Dragon Ball Z – Smash Battle gli scontri saranno caratterizzati dall’utilizzo di alcune carte evento, che supporteranno in modo strategico le miniature. I giocatori, da 2 a 4 ognuno al comando di una data fazione, dovranno così utilizzare nel modo più efficace le varie tecniche, mosse ed eventi. Lo scopo del gioco sarà ovviamente quello di sbaragliare gli avversari e vincere il torneo dell’arena.

La campagna Kickstarter di Dragon Ball Z – Smash Battle sarà composta da 3 pledge, oltre che alla possibilità di effettuare donazioni spontanee. A seconda della cifra investita i backer potranno assicurarsi il gioco base (Smash Battle Basic Set, 72 euro), una miniatura esclusiva di Radish corredata dalla scheda personaggio e dal suo dado speciale e gli stretch goal (Smash Battle Core Set, 127 euro) e l’espansione del gioco (Smash Power-Up Set, 171 euro).

La scatola base del gioco, il Core Set, conterrà: il tabellone di gioco, 8 miniature, 8 carte personaggio, 8 dadi speciali, 24 token, 50 carte evento, 30 token evento, 48 token condizioni e il libretto delle regole.

Il Core Set potrà poi essere arricchito con ulteriori contenuti che verranno sbloccate con gli stretch goal (disponibili a partire da 127 euro), come ulteriori miniature, il supporto di un’app di Realtà Aumentata che potenzierà l’esperienza di gioco e l’espansione con 4 ulteriori personaggi.

Attualmente Dragon Ball Z – Smash Battle è stato finanziato, nei restanti giorni di campagna Kids Logic punterà a sbloccare quanti più stretch goal possibili. La consegna del gioco è prevista per dicembre 2020.

La campagna crowdfunding di Dragon Ball Z – Smash Battle si concluderà martedì 4 febbraio 2020, per tutte le informazioni o per sostenere questo progetto potete consultare la pagina Kickstarter a questo link.