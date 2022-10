Dragonero – I Paladini, la serie che segna l’esordio di Bonelli Entertainment nel settore dell’animazione, si prepara a una cinque giorni di eventi e iniziative a Lucca Comics and Games 2022 partendo dalla pubblicazione del primo trailer. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo!

Dragonero – I Paladini: il primo trailer della serie animata

Dragonero – I paladini è una serie animata composta da 26 episodi. La serie è prodotta da Sergio Bonelli Editore insieme a Rai Kids, PowerKids e NexusTV e alla direzione vede impegnato Enrico Paolantonio da una sceneggiatura di Giovanni Masi, Federico Rossi Edrighi e Mauro Uzzeo.

Dragonero - I paladini

Risvegliata dal suo sonno millenario, la Maga Regina Arcana riceve dal malvagio tecnocrate Mekan le nove Lacrime di Drago, straordinari artefatti che permettono di distruggere la mistica rete a protezione dell’Erondár. A impedirglielo ci sono oggi i nuovi Paladini: Ian e Myrva, due giovani fratelli inconsapevoli del loro retaggio, e Gmor, il loro amico Orco. A guidarli, Draiken l’Ultimo Drago. Il destino dell’Erondár è nelle loro mani!

Eccovi il primo trailer di Dragonero – I Paladini:

Dragonero – I Paladini invade Lucca Comics and Games 2022

Presso il Teatro del Giglio, Sabato 29 ottobre alle ore 10:30, prenderà il via l’evento che avrà come protagonisti i primi quattro episodi della serie Dragonero – I paladini. Ad aprire questa speciale giornata ci sarà un eccezionale raduno in Piazza San Michele di cosplayer direttamente ispirati al mondo fantasy, momento nel quale si esibiranno anche i Miwa e i suoi componenti. A presentare l’evento ci saranno ci saranno Michele Masiero, Direttore Editoriale di Sergio Bonelli Editore, Luca Milano, Direttore Rai Kids, Emanuele Vietina, Direttore di Lucca Comics & Games, e Paolo Rozera, Direttore Generale di UNICEF Italia.

Se sarete presenti a Lucca Comics and Games 2022, preparatevi a una vera e propria invasione dei personaggi di Dragonero per le vie della città, ma anche tramite un enorme ledwall sito in Piazza Verdi sul quale verrà trametto il trailer dell’opera. E poi ancora, presso l’Auditorium Agorà si troverà la casa Casa dei Paladini, un’area dedicata al franchise fatta di proiezioni, incontri e approfondimenti. All’Oratorio San Giuseppe sarà invece allestita una mostra che permetterà ai fan di scoprire le incredibili tavole disegnate da Luca Genovese e colorate da Emiliano Mammucari.

Le novità in arrivo, gli ospiti e molto altro ancora

Tra le novità in arrivo dedicate al franchise troviamo anche tre nuove propose editoriali. La prima è un Artbook con immagini, interviste e curiosità. La secondo è il primo numero del Magazine dedicato ai più piccoli, con tanto di drago in omaggio, mentre la terza è l’albo Dragonero, Le mitiche avventure di Ian, Myrva e Gmor.

Tra gli ospiti presenti ci saranno invece Rebby e Molly, con una serie di speciali sessioni di firmacopie allo stand Bonelli. E poi ancora Maurizio Merluzzo che sarà protagonista di una Variant Cover dell’albo Dragonero, Le mitiche avventure, disponibile allo stand (dove saranno organizzate anche sessioni di firmacopie).

Inoltre, spazio anche per i flash mob, che in piazza Antelminelli faranno echeggiare le note del mondo di Dragonero. Insomma, preparatevi a un’esperienza immersiva che più di così non si potrà! Per scoprire nel dettaglio il calendario completo con tutte le attività legate a Dragonero durante Lucca Comics and Games vi rimandiamo al sito ufficiale!