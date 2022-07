Nelle ultime ore sta circolando in rete un rumor abbastanza curioso secondo cui Dua Lipa, celebre cantante e cantautrice britannica, sarà Zatanna nel progetto stand-alone a lei dedicato. Un fan non ha perso tempo e ha postato su Twitter un’immagine che la ritrae nei panni della potente eroina dell’universo DC.

Dua Lipa sarà Zatanna?

L’utente Mickaël Journou ha condiviso sui social un fan made che mostra Dua Lipa nei panni di Zatanna con tanto di cappello caratteristico, carte da gioco e poteri magici. La somiglianza con la controparte cartacea è ben nota, ma Warner non ha commentato i rumor attorno al suo casting.

Il film su Zatanna era stato annunciato lo scorso anno durante un evento per investitori, ma non ci sono mai stati aggiornamenti al riguardo su cast e data di uscita. Sappiamo soltanto che Emerald Fennell, la regista candidata a ben tre Oscar per Una donna promettente, si occuperà delle sceneggiatura.

Dopo Wonder Woman e il suo sequel Wonder Woman 1984, il film di Zatanna sarà la terza pellicola DC ad avere un’eroina come protagonista. Vedremo se verrà fatto un annuncio di qualche tipo al San Diego Comic-Con.

@DUALIPA as Zatanna! Have you heard the rumors about Dua Lipa as the mistress of magic? I decided to go with a more mystical look for Zatanna while keeping her trademark hat. What do you think? #DuaLipa #ZATANNA #DCEU #dccomics #SDCC2022 #sdcc #posterdesign pic.twitter.com/DjoWzXPEdM — Mickaël Journou (@MickaelJournou) July 17, 2022

Il personaggio di Zatanna, creato da Gardner Fox e Murphy Anderson nel 1964, è quello di una potente maga ed è considerata uno degli stregoni più potenti dell’universo DC. Le sue capacità magiche sono genetiche, poiché anche suo padre, Giovanni Zatara, era un alchimista.

Nei fumetti entra anche a far parte della Justice League, lottando al fianco di alcuni degli eroi più celebri di sempre. Zatanna è apparsa in diversi show animati e in live action nella serie Smallville, interpretata da Serinda Swan. Si vociferava che potesse apparire anche in The Suicide Squad di James Gunn, ma così non è stato. Il suo debutto sul grande schermo, dunque, non è ancora avvenuto.

Nel frattempo vi ricordiamo che la narrazione DC si espanderà con il webtoon Zatanna and The Ripper scritto da Sarah Dealy e illustrato da Syro (potete leggere qui i dettagli).