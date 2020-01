Dune: le immagini del fumetto dedicato al primo romanzo della saga

Si dovrà aspettare dicembre 2020 per poter vedere al cinema il nuovo riadattamento cinematografico di Dune, trasposizione del primo romanzo della saga letteraria di Frank Herbert che vede la partecipazione del regista Denis Villeneuve. Prima del film, però, esattamente ad ottobre, arriverà la versione a fumetti del romanzo realizzata da Abrams Books e, tra i collaboratori, ci saranno Brian Herbert, figlio del creatore della saga, Kevin J. Anderson alla sceneggiatura, Raúl Allén e Patricia Martín ai disegni e Bill Sienkiewicz alle copertine.

In realtà non è la prima versione a fumetti della saga Dune, poiché in concomitanza con l’uscita del celebre film di David Lynch nel 1984, la Marvel pubblico un fumetto che si basava interamente sulla sceneggiatura cinematografica e ne realizzò anche una miniserie. In ogni caso, per chi non conoscesse la saga di Dune, questa vede come protagonista Paul, l’unico sopravvissuto allo sterminio della famiglia Atridas ad opera del perfido barone Arkonne. Paul, come spesso avviene in questi casi, è in cerca di vendetta in un mondo che sarebbe dovuto essere controllato e governato dalla sua famiglia. In questo mondo, però, vi è un elemento desiderato da tutti nonostante la sua pericolosità: la Spezia, in grado di allungare la vita.

Di seguito potete osservare gli studi artistici e tecnici dei personaggi di Raúl Allén e Patricia Martín e il logo realizzato da Bill Sienkiewicz, rilasciati in esclusiva da Entertainment Weekly: