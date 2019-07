Film Dungeons & Dragons: Goldstein e Daley come registi?

Jonathan Goldstein e John Francis Daley potrebbero essere in trattative con Paramount e AllSpark Pictures per realizzare il film Dungeons & Dragons

Qualche novità per il film Dungeons & Dragons. A quanto pare Jonathan Goldstein e John Francis Daley, sceneggiatori di Spider-Man: Homecoming, potrebbero essere in trattative con Paramount e AllSpark Pictures per vestire i ruoli di registi nella trasposizione cinematografica di Dungeons & Dragons. Goldstein e Daley, oltre a scrivere uno dei film dedicati a Spider-Man, hanno anche diretto Game Night – Indovina chi muore stasera? Tra l’altro i due filmmaker avrebbero anche dovuto collaborare con la DC Films per dirigere Flashpoint,in questo caso però il progetto non è andato a buon fine ma è stato abbandonato in fase di sviluppo.

I due sceneggiatori di Spider-Man: Homecoming potrebbero essere quindi vicini alla chiusura delle trattative per prendere parte al nuovo ambizioso compito. Già nel 2016 era stato annunciato l’arrivo di un adattamento del famoso gioco di ruolo fantasy ideato da Gary Gygax e Dave Arneson, ad opera del regista Rob Letterman e in quel caso la sceneggiatura era stata scritta da David Leslie Johnson.

Inoltre Dungeons & Dragons già nel 1983 era stato adattato in una serie TV animata e successivamente, nel 2000, in un live-action del quale sono stati realizzati due sequel, nel 2005 e nel 2012, rispettivamente Dungeons & Dragons: Wrath of the Dragon God e Dungeons & Dragons: The Book of Vile Darkness.

Visto come si stanno sviluppando le cose con Goldstein e Daley, molto probabilmente, presto potremo vedere l’adattamento del gioco di ruolo fantasy in una nuova pellicola cinematografica. Cosa ne pensate di quest futuro film di Dungeons & Dragons?