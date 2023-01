Dungeons and Dragons – L’onore dei ladri è uno dei film più attesi della prossima annata cinematografica, come hanno dimostrato le reazioni dei fan della popolare ambientazione fantasy alla presentazione del trailer. Basato sul celebre mondo creato da Wizards of the Coast, il film vedrà come protagonisti una banda di avventurieri capeggiati da un istrionico bardo (Chris Pine), che dopo avere rubato su commissione un prezioso e potente artefatto dovranno rientrare in possesso dello stesso per impedire al loro committente di distruggere il mondo. In attesa di vedere in azione questa banda di improbabili eroi a fine marzo, non mancano le occasioni per il cast per tenere sempre viva la curiosità per questo atteso film, occasione che ha consentito recentemente a Justice Smith di parlare del set di Dungeons and Dragons – L’onore dei ladri.

Il mago di Dungeons and Dragons – L’onore dei ladri, Justice Smith, racconta la sua esperienza sul set

In Dungeons and Dragons – L’onore dei ladri, Justice Smith è Simon, un giovane mago alle prime armi che si unisce alla banda guidata dal bardo interpretato da Chris Pine in questa funambolica impresa.

Durante il recente CCXP in Brasile, Smith è stato protagonista condotto dai colleghi di Collider, durante la quale Smith ha dimostrato di esser a suo agio con questi eventi che coinvolgono centinaia di appassionati:

Vengo dal teatro, in quel campo è la prassi stare di fronte a grandi gruppi di persone, quini non mi innervosisco. Anzi, credo di esser meno nervoso quando sono me stesso davanti a così tanta gente, anziché dover recitare battute scritte da altri.

Justice Smith ha rivelato di non avere una grande conoscenza del mondo di Dungeons and Dragons prima di lavorare Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, ma l’occasione di lavorare con John Francis Delay e Jonathan Goldstein è stata una ragione più che valida per appassionarsi al progetto:

Li adoro, Game Night è incredibile, era un’idea davvero complicata da realizzare, e credo che la abbano interpretata davvero bene, portando il loro talento anche in questo film. Perché quando ho letto la sceneggiatura, non conoscevo molto bene Dungeons and Dragons. Ho sempre voluto giocarci, ma loro hanno realizzato un film che non si prende troppo sul serio, ma che riesce comunque ad avere una certa serietà senza sfociare nel cinismo. Credo sia quello che hanno detto proprio loro, ieri sera a cena ‘ Il film non è cinico, in realtà è sincero’.

Un divertimento che ha comunque riservato dei momenti piuttosto complicati, soprattutto per Justice Smith, che dovendo dare vita a una giovane mago ha dovuto creare una serie di movenze che fossero accattivanti per dare vita al suo personaggio:

Ho un sacco di lanci di incantesimi nel film, e ho lavorato con un adorabile coreografo per creare dei gesti specifici per ogni incantesimo. Conosco un pochino il linguaggio dei segni, così ho cercato di inserirlo in queste movenze. Qualunque cosa faccia l’incantesimo, ho tentato di incorporare la parola nel linguaggio dei segni all’interno dell’incantesimo. Odio quando nei film, quando ci sono di mezzo poteri magici, che si facciano dei gesti casuali. Continuavo a pensare ‘Voglio fare qualcosa di unico e creativo’. Quindi, ho recitato ricordando quale parola pronunciata nell’incantesimo si accordava al gesto, e in quale momento. Credo non sia stato difficile, ma è stato davvero divertente.

Dungeons and Dragons – L’onore dei ladri è una storia avvincente che verrà portata in scena da un cast ricco di nomi importanti dello show biz contemporaneo (Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Hugh Grante) che vedremo in azione sul grande schermo il prossimo 30 marzo.