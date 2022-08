Un nuovo gioco in scatola di Dungeons and Dragons è in arrivo durante la Gen Con: Dungeons & Dragons The Yawning Portal board game, edito da Avalon Hill.

Questo nuovo gioco da tavolo sarà ambientato nella taverna del Portale Sbadigliante, iconica taverna della lore di Dungeons & Dragons, situata nella città di Waterdeep.

Dungeons and Dragons The Yawning Portal Board Game: di che si tratta?

In Dungeons and Dragons il Portale Sbadigliante è forse la taverna più conosciuta di tutto il gioco, nei suoi locali innumerevoli gruppi di avventurieri si sono riuniti e organizzato missioni. In Quinta Edizione, ad esempio, questa taverna si può trovare in Waterdeep: Il Furto dei Dragoni (disponibile per l’acquisto online), Waterdeep: Il Dungeon del Mago Folle (disponibile per l’acquisto online) e ovviamente all’interno dell’antologia a lei dedicata Tales from the Yawning Portal (disponibile per l’acquisto online).

The Yawning Portal Board Game offrirà ai giocatori un’esperienza di gioco in stile europeo, sarà caratterizzato da una componente strategica e metterà i giocatori nei panni di un componente dello staff della celebre taverna. Tra le mansioni che attendono i collaboratori del Portale Sbadigliante ci saranno il servizio ai tavoli in cui bisognerà accontentare le richieste dell’eccentrica clientela della locanda e l’ascolto delle (improbabili) gesta raccontate dai diversi avventurieri.

Di seguito la traduzione della descrizione ufficiale del gioco:

Come parte del personale della taverna, nutri gli avventori abbinando i gettoni cibo con gli ordini raffigurati sulla loro carta Eroe. Guadagna gemme colorate (e punti) per ogni gettone cibo corrispondente o un bonus per aver completato un ordine. Raccogli più punti se lo farai sarai il primo a raggiungere una sfida obiettivo o guadagnare un bonus di fine partita. Il giocatore con il maggior numero di punti alla fine vince!

Fa attenzione: le gemme colorate che compaiono più frequentemente sul tabellone ricevono il valore in punti più alto, quindi imposta una strategia a tuo favore per accumulare più punti. Questo gioco di D&D è un ottimo regalo sia per i fan di Dungeons & Dragons che per i principianti, ed è un gioco emozionante per una serata di giochi in famiglia.

Il contenuto della scatola includerà la plancia di gioco (divisa in 5 parti), 48 token cibo, 68 carte eroe, 9 carte obiettivo, 16 tessere azione, 9 token pozione, 140 gemme (30 zaffiri, 30 smeraldi, 30 rubini, 30 topazi e 20 diamanti) e 4 schede giocatore.