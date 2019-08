Dungeons & Dragons 5E: in arrivo una nuova classe del personaggio

Il manuale di prossima uscita Eberron: Rising from the Last War per Dungeons & Dragons 5E introdurrà una nuova classe del personaggio e nuove regole.

Una nuova classe del personaggio sta arrivando nella Quinta Edizione di Dungeons & Dragons, la prima dal lancio di quest’ultima edizione, cinque anni fa.

L’Artificer (Artigiano), questo il nome della nuova classe, farà parte del prossimo libro in uscita Eberron: Rising from the Last War, la prima vera avventura per la Quinta Edizione di D&D ambientata nel mondo steampunk di Eberron. Gli Artificer saranno personaggi in grado di maneggiare e combinare scienza e magia, creando tecnologie alimentate dall’arcano. È la prima classe che si aggiunge alla Quinta Edizione da quando è stato lanciato il Manuale del Giocatore, nel 2014.

Eberron: Rising from the Last War aggiungerà anche quattro nuove razze che i giocatori potranno prendere in considerazione durante la creazione del personaggio, oltre a tutti i dettagli sui dodici marchi del drago, simboli simili a tatuaggi che rappresentano il lignaggio di un personaggio e forniscono loro un’abilità magica. Il libro descrive anche il principale continente di Eberron, Khorvaire, oltre a fornire informazioni sulla città di Sharn e le mappe dei treni folgore che caratterizzano il tono tecno-fantasy dell’ambientazione.

Verrà inoltre introdotta una nuova caratteristica che va a influenzare il gioco, non specifica dell’ambientazione, ma utilizzabile per D&D in generale, chiamata group patrons. Questa offrirà vantaggi più tangibili a quei gruppi di personaggi che condividono un background, aiutando i gruppi di avventurieri a consolidare la ragione per cui stanno insieme.

Apparsa in precedenza nelle edizioni 3.5 e quarta, Eberron è tornato a far parlare di sé lo scorso anno grazie alla Wayfinder’s Guide to Eberron, pubblicata solo in versione digitale, una panoramica sull’ambientazione creata dal designer Keith Baker per una competizione di quasi due decenni fa.

Eberron: Rising from the Last War sarà un manuale corposo di 320 pagine e vedrà la luce il prossimo 19 novembre. In occasione dell’uscita del volume, la D&D’s Adventurers League darà il via a una campagna in venti episodi ambientata nella regione del Mournland, chiamata The Oracle of War.