Dungeons & Dragons: arrivano i nuovi dragonidi e i coboldi

Wizards of the Coast ha diffuso un nuovo Unearthed Arcana per Dungeons & Dragons. Questa volta al centro del materiale proposto i giocatori troveranno alcune nuove risorse dedicate ai dragonidi e ai coboldi.

Con gli Unearthed Arcana Wizards propone, di volta in volta, contenuti aggiuntivi non ufficiali come varianti di classi e razze già esistenti oppure nuovi contenuti, come talenti e altre opzioni, che potrebbero essere proposti in future pubblicazioni, nel caso la fase di test pubblico si rivelasse soddisfacente. In passato infatti diversi contenuti proposti in questa modalità ha visto l’inclusione nel materiale ufficiale pubblicato, come ad esempio Van Richten’s Guide to Ravenloft (disponibile qui) oppure Tasha’s Cauldron of Everything (disponibile qui).

Unearthed Arcana 2021 – Draconic Options è un pdf in inglese di sette pagine e può essere scaricato gratuitamente a questo link.

Le novità per i dragonidi

Il pdf Draconic Options presenta delle varianti razziali dei personaggi draconidi (dragonborn) ammettendo tre tipologie di origini per il personaggio: cromatica, metallica o relativo alle gemme o, come si direbbe nell’italiano poetico, gemmeo.

La variante cromatica avrà accesso a Chromatic Warding, una nuova abilità a partire dal terzo livello, che permetterà al personaggio di proteggersi totalmente dal tipo di danno determinato dalla discendenza del dragonide.

La variante metallica invece riceverà, sempre al terzo livello, un soffio aggiuntivo in grado (a scelta del giocatore) di render proni i nemici o incapacitarli.

Con la variante gemma, i giocatori avranno la possibilità di avere un soffio caratterizzato, a seconda della discendenza, da un danno di tipo Forza (Ametista), Radioso (Cristallo), Psichico (Smeraldo), Tuono (Zaffiro) e Necrotico (Topazio). Oltre a questa caratteristica il drago gemmeo sarà in grado di resistere parzialmente alla tipologia di danno determinata dalla sua discendenza, comunicare telepaticamente con altre creature e evocare come azione bonus delle ali spettrali che consentiranno al personaggio di volare per un minuto.

Coboldi come personaggi giocanti

Croce e delizia di tanti gruppi di avventurieri alle prime armi, il coboldo potrà finalmente diventare un Personaggio Giocante.

Nella loro iterazione da PG, i coboldi saranno caratterizzati da una taglia piccola e dalla discendenza draconica (Draconic Legacy). Questa peculiarità permetterà al giocatore di scegliere una tra le seguenti opzioni: il vantaggio sui tiri salvezza che riguardino la condizione spaventato, la scelta di un trucchetto dalla lista degli stregoni oppure la possibilità di utilizzare la propria coda per attaccare.

In aggiunta a queste caratteristiche il coboldo avrà la possibilità di usare una sua azione bonus per ruggire garantendo a lui e al suo party un vantaggio sugli attacchi contro i nemici.

Nuovi talenti e incantesimi

Draconic Options offre tre nuovi talenti (Gift of the Chromatic Dragon, Gift of the Metallic Dragon e Gift of the Gem Dragon) che garantiranno ai personaggi alcuni tratti distintivi tipici dei rispettivi draghi. Ad esempio la discendenza di un drago metallico sarà caratterizzata da aspetti protettivi, quella cromatica dalla capacità di infondere un particolare tipo di energia nei propri attacchi, mentre quella gemmea sarà caratterizzata da poteri di tipo telecinetico.

Sono proposti sette nuovi incantesimi, tutti afferenti in qualche modo ai draghi e all’immaginario che li circonda. Tra questi dobbiamo segnalare però la presenza di una magia che ha da subito catturato la nostra attenzione: Fizban’s Platinum Shield (Scudo di Platino di Fizban).

Si tratta di un incantesimo di sesto livello in grado di creare una barriera protettiva che avvolge un bersaglio e previene diverse tipologie di danno.

Per i conoscitori di D&D e di Dragonlance è impossibile rimanere indifferenti quando viene menzionato il nome di questo personaggio, il fatto che sia incluso all’interno di nuove varianti che riguardano di draghi rende poi automatico l’associazione con Dragonlance.

Che sia quindi in arrivo un supplemento dedicato all’iconica e amatissima ambientazione di Weiss e Hickman?