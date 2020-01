Dungeons & Dragons: rivelato il nuovo manuale in uscita

Quattro giorni fa Wizards of Coast ha rivelato quale sarà il prossimo prodotto in uscita per il gioco di ruolo fantasy più famoso al mondo, Dungeons & Dragons, giunto come saprete alla sua quinta edizione. Peccato però che il giorno prima Amazon ne abbia rivelato titolo e argomento e che il sito di shop online Barnes & Noble ne abbia addirittura mostrato anche la copertina, rovinando così i piani della casa editrice.

Explorer’s Guide to Wildemount, questo il titolo del nuovo manuale, descriverà in dettaglio il mondo esplorato da Critical Role, la più grande webserie su Dungeons & Dragons e una delle cause della rinascita del gioco di ruolo negli ultimi anni. La copertina, che potete ammirare qui sotto, mostra i leader delle due principali fazioni di Wildemount – la Bright Queen e il re Bertrand Dwendal – con un Luxon Beacon tra loro.

La Explorer’s Guide to Wildemount fungerà sia da manuale d’ambientazione per la campagna sia da libro delle avventure e fornirà ai giocatori molti dettagli e segreti sul mondo creato da Critical Role, insieme a diverse nuove sottoclassi, mostri e incantesimi. Questo manuale per Dungeons & Dragons conterrà anche dettagli sulla Dunamancy, un sistema di magia che “deforma le possibilità” praticato dalla dinastia Kryn, oltre a presentare le statistiche per le leggendarie Vestiges of Divergence, che sono state utilizzate nella prima campagna di Critical Role.

Il nuovo manuale mostra l’impegno di Dungeons & Dragons nel raggiungere nuovi giocatori e fan, molti dei quali non hanno familiarità con le classiche ambientazioni di D&D di Forgotten Realms o Greyhawk. Questo manuale porta dunque ufficialmente nel canone di D&D il mondo di Exandria, che sarà ulteriormente esplorato in una serie animata targata Critical Role che uscirà su Amazon Prime Video entro la fine dell’anno.

La Explorer’s Guide to Wildemount sarà rilasciata il 17 marzo 2020 e avrà un costo di $ 49,95.