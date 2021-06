Wizards of the Coast ha appena annunciato che è pronta a localizzare nuovamente Dungeons & Dragons in diverse lingue. Le nuove edizioni del popolare gioco di ruolo fantasy parleranno italiano, francese, tedesco, spagnolo e arriveranno sugli scaffali dei rivenditori a partire da settembre 2021.

Dungeons & Dragons torna in italiano

Una notizia che gli appassionati attendevano da tempo è finalmente arrivata: Dungeons & Dragons sarà nuovamente localizzato in diverse lingue (tra cui l’italiano) destinate ad altrettanti mercati locali, al di fuori delle nazioni anglosassoni. La notizia, attesa lungamente dagli appassionati, arriva in seguito alla decisione di Wizards of the Coast di provvedere in modo autonomo anche alle singole localizzazioni del gioco, prima di competenza di soggetti terzi.

Dungeons & Dragons: un 2020 da record

Il 2020 è stato un anno straordinario per Dungeons & Dragons e, sulla scia di questo importante traguardo, l’obiettivo di Wizards è quello di potenziare ulteriormente l’influenza globale del proprio prodotto di punta. Questa operazione passa così per il mercato europeo in modo da permettere a un numero sempre maggiore di giocatori di ruolo di condividere questa esperienza di gioco e, nel contempo, di introdurre nuovi giocatori abbattendo le barriere linguistiche.

Per i prodotti della linea editoriale di Quinta Edizione si profilano quindi sia nuove e inedite traduzioni, che porteranno nei mercati di riferimento anche manuali e supplementi tutt’ora presenti esclusivamente nella loro versione in lingua inglese, sia nuove edizioni di contenuti precedentemente realizzati.

Con queste nuove edizioni in lingua l’editore punterà a distribuire in modo più diffuso i contenuti localizzati, infatti l’obiettivo a partire dal prossimo anno sarà quello di realizzare e mettere in commercio tutti i prodotti più recenti, con finestre di distribuzione trimestrali, con l’uscita dei vari titoli in contemporanea nelle diverse nazioni.

Quali manuali arrivano in italiano?

L’uscita delle nuove localizzazioni avverrà per i paesi sopra elencati a partire da settembre 2021. I primi manuali a parlare la nostra lingua saranno il Manuale del Giocatore, Guida del Dungeon Master, il Manuale dei Mostri e l’Essentials Kit, ovvero un set introduttivo con tutto il necessario per cominciare a giocare a D&D. Questa prima tornata di manuali e scatola base saranno messi in commercio il 24 settembre.

Per quel che riguarda le nuove edizione dei manuali base (giocatore, Master e mostri) saranno aggiornate con alcune errata e una revisione generale dei contenuti e del linguaggio, più in linea con le ultime politiche di Wizards. I nuovi manuali localizzati saranno realizzati in formato cartonato e avranno un prezzo, per tutte le edizioni, di 39,99 euro, mentre non è stato ancora comunicato il prezzo dell’Essentials Kit.

Arriva il Core Rulebooks Gift Set

Il 19 ottobre sarà messo in commercio il Core Rulebooks Gift Set, un cofanetto da collezione che raccoglie al suo interno i tre manuali base necessari per giocare. Oltre ai tre manuali, che presenteranno una copertina con finitura olografica, all’interno del cofanetto sarà incluso anche uno schermo del DM.

Attività sui canali social

Insieme alle localizzazioni dei manuali, Wizards punta anche a potenziare la sua presenza sui canali social con account dedicati alle diverse nazioni di riferimento, in modo da ampliare ulteriormente le reti sociali dei giocatori e degli appassionati, anche attraverso una serie di eventi virtuali e in presenza.