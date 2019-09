dV Giochi annuncia la sua line-up per l’autunno 2019

dV Giochi presenta la lunga e corposa lista di titoli in uscita in autunno 2019 con un occhio di riguardo anche per i giochi per i più piccoli.

È di questi giorni l’annuncio da parte di dV Giochi del lancio sul mercato di una serie di giochi da tavolo, tutti interamente “made in Italy”, che verranno presentati alla fiera Essen Spiel’19 per il mercato internazionale e a Lucca Comics & Games per il mercato italiano.

Vediamo insieme da quali titoli è composta questa line-up.

Decktective – Rose rosso sangue

Decktective è il nuovo gioco investigativo cooperativo di dV Giochi in formato tascabile per 1-6 giocatori dai dodici anni in su, che racchiuderà elementi narrativi e deduttivi in un mazzo di carte. Ogni partita avrà una durata di circa sessanta minuti.

Il mazzo di carte di Decktective guiderà i giocatori nell’indagine partendo dalla scena del crimine: i giocatori dovranno comporre di fronte a loro una scenografia tridimensionale. L’attenta osservazione del luogo del delitto sarà fondamentale per la buona riuscita dell’indagine.

Le carte conterranno indizi utili e prove decisive, ma anche informazioni irrilevanti e false piste. Per risolvere il caso sarà fondamentale condividere le proprie informazioni più importanti con gli altri giocatori, scartando invece le carte meno utili. Alla fine della partita ai giocatori verranno poste delle domande: ogni risposta corretta varrà dei punti che, sommati, determineranno il risultato finale della partita. Ogni caso si potrà giocare una sola volta; alla fine sarà comunque possibile ripristinare il gioco allo stato iniziale.

Decktective – Rose rosso sangue sarà ambientato nell’imponente villa della famiglia Tudor, dove il conte Ferdinand Tudor giace privo di vita accanto a un cespuglio di rose insanguinate: solo i migliori detective riusciranno a svelare la verità.

Decktective – Rose rosso sangue arriverà nei negozi tra il 4 e il 10 novembre 2019 e avrà un prezzo consigliato di € 10,90.

BANG! The Duel – Renegades

dV Giochi presenta BANG! The Duel – Renegades, la prima espansione del gioco di carte per 2-3 giocatori dagli otto anni in su, Bang! – The Duel.

Grazie al nuovo mazzo di carte, questa espansione introdurrà una nuova schiera di affiatati pistoleri: la fazione dei Rinnegati. Verranno inoltre aggiunte le Risorse, carte dal bordo verde che rappresenteranno degli equipaggiamenti speciali.

BANG! The Duel – Renegades introdurrà quattro nuove modalità di gioco: due modalità “La terza fazione” (per duelli tra Rinnegati e Legge e tra Rinnegati e Fuorilegge), una modalità “I rinforzi” (in cui le carte del mazzo dei Rinnegati rinforzano le due fazioni di Legge e Fuorilegge nella loro sfida “uno contro uno”) e una modalità per tre giocatori (lo “Stallo alla messicana”).

BANG! The Duel – Renegades arriverà nei negozi tra il 4 e il 10 novembre 2019 e avrà un prezzo consigliato di € 16,90.

Origami – Leggende

dV Giochi presenta Origami – Leggende, il seguito del gioco di carte Origami, che si potrà utilizzare sia come gioco a sé per 2-4 giocatori dagli otto anni in su, sia combinandolo con l’altro titolo della serie.

Il gioco conterrà quattro nuove famiglie: animali polari, animali esotici, dinosauri e creature leggendarie. Così come per Origami, anche nell’edizione Leggende sarà possibile scegliere le famiglie a proprio piacimento. La combinazione delle due scatole da gioco garantirà un’eccezionale rigiocabilità. Il set di venti carte personaggio contenuto in questo prodotto aggiungerà ulteriore varietà al gioco, modificando le regole della partita.

I giochi della linea Origami sono caratterizzati da regole semplici e da una durata contenuta, di circa quindici/trenta minuti, e garantiscono una profondità strategica interessante anche per i giocatori più esperti.

Origami – Leggende arriverà nei negozi tra il 4 e il 10 novembre 2019 e avrà un prezzo consigliato di € 10,90.

Penguinramids

Come ogni anno, dV Giochi pubblicherà il titolo vincitore del concorso Gioco Inedito per autori non professionisti, organizzato in collaborazione con Lucca Comics & Games: quest’anno il gioco vincitore è Penguinramids, di Guido Albini.

Penguinramids è un titolo per 2-4 giocatori dagli otto anni in su le cui partite hanno una durata di circa trenta minuti.

In Penguinramids, i pinguini di Giza si sfideranno nella costruzione della più imponente “piramide pinguina” d’Egitto. In questo gioco di carte non serviranno destrezza o forza bruta: a prevalere sarà l’architetto più abile.

Penguinramids sarà distribuito sul mercato italiano da Lucca Comics & Games e non sarà distribuito nei negozi.

Deckscape – La maledizione della sfinge

Deckscape – La maledizione della sfinge sarà il nuovo titolo della serie di escape room tascabili di dV Giochi. In questo gioco ambientato in Egitto, i giocatori dovranno utilizzare le loro capacità deduttive, il pensiero laterale e una buona dose di coraggio per scappare dalla piramide e sfuggire alle grinfie di una minacciosa mummia.

Con sei titoli pubblicati e oltre 600.000 copie vendute, la serie Deckscape è distribuita e apprezzata in tutto il mondo. Deckscape – La maledizione della sfinge è un prodotto per 1-6 giocatori dai dodici anni in su e ogni partita avrà la durata di circa un’ora.

Deckscape – La maledizione della sfinge arriverà nei negozi tra il 4 e il 10 novembre 2019 e avrà un prezzo consigliato di € 10,90.

BANG! The Dice Game – Undead or alive

dV Giochi presenta Undead or alive, un’espansione per BANG! The Dice Game, il gioco di dadi per 3-8 giocatori dagli otto anni in su, ambientato nel mondo di BANG!, le cui velocissime partite hanno una durata di circa quindici minuti.

L’espanione comprenderà ben cinque nuovi “moduli”, che potranno essere aggiunti singolarmente al gioco base, oppure combinati con altri.

Grazie a questa espansione, i giocatori potranno sostituire due dadi con quelli Duello, per combattimenti uno contro uno, e potranno mettere in gioco quindici segnalini Ferita da duello. L’espansione includerà anche un mazzo di carte Rabbia, otto nuovi personaggi e un set di carte Camposanto, che potrebbero generare un’epidemia zombie.

BANG! The Dice Game – Undead or alive arriverà nei negozi tra il 4 e il 10 novembre 2019 e avrà un prezzo consigliato di € 14,90.

Linea Primi Giochi

Questo autunno, presenterà anche una pletora di titoli della linea Primi Giochi, che propone giochi in scatola di qualità destinati ai bambini fino a 6 anni, con caratteristiche educative e ricca componentistica, per muovere i primi passi nel mondo dei giochi da tavolo.

Salta Salta Coniglietto

In questo titolo dV Giochi per 2-5 giocatori dai tre anni in su, della durata di circa dieci/quindici minuti, la tana dei coniglietti si sta allagando e i simpatici animaletti si stanno bagnando le zampe: i bambini dovranno aiutarli a uscire.

In Salta Salta Coniglietto, ogni giocatore, al proprio turno, tirerà il dado. Se il risultato è un colore, prenderà un coniglietto dalla tana e lo piazza nell’uscita dello stesso colore; se nell’uscita c’è già un altro coniglietto, lo farà uscire. Se invece il risultato del dado è un coniglietto, il giocatore ne prenderà uno dal centro della tana e con un salto lo farà uscire. Chi avrà fatto uscire più coniglietti vincerà la partita.

Il gioco, ideato da Reiner Knizia, uno dei game designer più brillanti e prolifici nella storia del gioco da tavolo, includerà venti simpatiche pedine sagomate in legno. Il tabellone sarà integrato nel fondo della scatola, in modo da riprodurre la tana degli animali.

Grazie a Salta Salta Coniglietto i bambini impareranno a riconoscere i colori e a giocare rispettando semplici regole. Questo prodotto arriverà nei negozi tra il 21 e il 27 ottobre 2019 e avrà un prezzo consigliato di € 24,90.

Viva Topo!

Viva Topo!, pubblicato dalla casa editrice tedesca Pegasus Spiele, è uno dei giochi da tavolo per bambini più noti e apprezzati degli ultimi anni; il gioco è stato premiato anche dalla giuria del concorso internazionale più importante del settore, il Kinderspiel des Jahres.

In Viva Topo!, i giocatori dovranno aiutare i topini a raccogliere il formaggio e a raggiungere il paese di Cuccagna.

A ogni turno i bambini lanceranno il dado e sposteranno le pedine sul tabellone. Se il risultato del dado è il gatto, anche la pedina del gatto avanzerà. Se il gatto dovesse raggiungere o superare una casella dove ci sono dei topi, tutti i topi nella casella saranno eliminati dal gioco. Quando un topo riuscirà a mettersi in salvo in una casetta, verà tolto dal gioco e riceverà un pezzo di formaggio, tanto più grosso quanto più la casetta è vicina al paese di Cuccagna. Ogni topo che riuscirà ad arrivare al paese di Cuccagna sarà ricompensato con una forma intera di formaggio. Alla fine della partita vincerà chi ha raccolto più formaggio.

Viva Topo! è un gioco per 2-4 giocatori dai quattro anni in su e includerà un gatto e diciotto topi di legno. Dovendo coordinare lo spostamento di diverse pedine, il gioco, della durata di circa quindici/venti minuti a partita, stimola il pensiero strategico. Viva Topo! arriverà nei negozi tra il 21 e il 27 ottobre 2019 e avrà un prezzo consigliato di € 29,90.

Party Polare

In Party Polare, due/quattro bambini dai cinque anni in su aiuteranno i piccoli pinguini a fare festa tra gli iceberg e ad acchiappare tanti pesci.

Approfittando dell’assenza dei genitori, i piccoli pinguini hanno organizzato un party segreto! Ma attenzione: i genitori stanno tornando a casa. E come se non bastasse Morena, la balena curiosa, sta cercando di rubare i pesci ai piccoli pinguini.

Ogni giocatore si occuperà di due pinguini. Al proprio turno, tirerà il dado e controllerà il risultato. Se è uscito un pesce, raccoglierà dal mare polare una tessera e la aggiungerà al suo mucchietto. La tessera potrà nascondere uno o due pesci, oppure solo una lisca. Se il risultato del dado è Morena la Balena, i pesci che non erano stati ancora messi al sicuro finiranno nella sua bocca. Se il risultato dei dadi è un pinguino, i genitori pinguino avanzeranno uno alla volta.

Per mettere al sicuro il proprio mucchio di pesci, ogni giocatore potrà decidere, al proprio turno, di mettere a nanna uno dei suoi pinguini, ma dovrà rinunciare a lanciare uno dei dadi. Lo scopo del gioco è di raccogliere più pesci possibile prima della fine della partita di circa dieci/venti minuti.

Il gioco include quattro fogli iceberg modellabili, una balena in cartone e due pedine dei genitori-pinguino in legno. Party Polare arriverà nei negozi tra il 21 e il 27 ottobre 2019 e avrà un prezzo consigliato di € 26,90.

La Mezzanotte dei Piccoli Maghi

La Mezzanotte dei Piccoli Maghi è un gioco in cui si vince o si perde tutti assieme. I giocatori dovranno aiutare tre studenti, usciti di nascosto nel cuore della notte, a rientrare di soppiatto nella scuola di magia.

Ogni giocatore, al proprio turno lancerà i tre dadi e girerà a faccia in su tre tessere Albero. Se l’immagine sui dadi corrisponde a quella degli spiritelli dietro alle tessere, la pedina del piccolo mago avanzerà sul tabellone, ma se sui dadi o sulle tessere compare il fantasma, Silvano il guardiano fantasma avanzerà di una casella. Ogni giocatore avrà a disposizione le tessere incantesimo, per far avanzare una pedina o per rilanciare i dadi. Memorizzando i nascondigli degli spiritelli luminosi, i tre piccoli maghi potranno sfuggire a Silvano, il guardiano fantasma, e a rientrare in tempo alla scuola di magia.

Il gioco include la pedina di Silvano il fantasma, sei maghi in legno e una scuola di magia tridimensionale. La Mezzanotte dei Piccoli Maghi è un gioco da tavolo educativo e divertente della durata di venti/trenta minuti a partita per 2-6 giocatori dai sei anni in su, in cui i bambini esercitano la memoria, imparano a cooperare e scoprono il piacere di giocare insieme attorno al tavolo.

La Mezzanotte dei Piccoli Maghi arriverà nei negozi tra il 21 e il 27 ottobre 2019 e avrà un prezzo consigliato di € 26,90.

Linea La Mia Prima Avventura

La Mia Prima Avventura è la nuova collana dV Giochi di “librigame” per i più piccoli: il bambino diventa il vero protagonista della storia ed è libero di scegliere come proseguire l’avventura.

Ogni volta che una pagina è divisa in tre parti, si leggerà il testo di ogni opzione e poi si effettuerà la scelta. Il lettore dovrà girare solo la parte di pagina scelta, senza poter tornare indietro. Se il piccolo avventuriero non è ancora in grado di leggere da solo, un adulto può farlo per lui.

Alla Ricerca del Drago

Alla Ricerca del Drago è un libro-gioco in cui il bambino vestirà i panni di un avventuriero a sua scelta, alle prese con esperienze incredibili, creature fantastiche e alla ricerca di un vero drago da adottare.

Il volume si legge come un classico libro ma lo sviluppo della storia dipenderà dalle scelte effettuate lungo il percorso. Se nel corso dell’esplorazione il protagonista dovesse ricevere o raccogliere degli oggetti, a seconda del colore indicato, li metterà in borsa ruotando uno dei dischi al lato del libro, fino a farne apparire l’immagine.

Ogni avventura comporterà dei rischi e il protagonista della storia potrebbe procurarsi qualche graffio. Se dovesse accadere, il disco del colore indicato verrà ruotato sul lato del cerotto e l’eventuale oggetto che era visibile sul disco sarà perso.

Alla Ricerca del Drago è un librogame indicato per bambini dai quattro anni in su. Questo prodotto arriverà nei negozi tra il 21 e il 27 ottobre 2019 e avrà un prezzo consigliato di € 17,90.

Il Tesoro di Atlantide

Il Tesoro di Atlantide è un libro-gioco ambientato sul fondo dell’oceano. Il bambino sceglierà un sottomarino e visiterà la famosa città sommersa di Atlantide, alla ricerca di un misterioso tesoro.

Pagina dopo pagina, il piccolo protagonista sarà catapultato in un mondo fantastico e deciderà autonomamente lo sviluppo della storia. Durante l’avventura, il piccolo esploratore potrà migliorare il suo sottomarino con nuovi dispositivi, ruotando i dischi colorati negli angoli fino a far comparire l’immagine. Se il sottomarino dovesse subire dei danni, il disco del colore indicato verrà ruotato sull’immagine delle tre gocce: l’eventuale miglioramento che era visibile sul disco sarà perso.

Il Tesoro di Atlantide è un librogame indicato per bambini dai quattro anni in su. Questo prodotto arriverà nei negozi tra il 21 e il 27 ottobre 2019 e avrà un prezzo consigliato di € 17,90.