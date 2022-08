Sebbene Marvel e DC abbiano impostato differenti strategie per i propri franchise sul grande schermo, i fan sognano sempre un crossover tra i due giganti dell’industria del fumetto. Si tratterebbe di un evento senza precedenti che andrebbe a infrangere qualsiasi record al box office. Sul possibile incrocio si è espresso anche Dwayne “The Rock” Johnson, definendosi molto ottimista al riguardo.

The Rock ottimista su un possibile crossover tra Marvel e DC

Intervistato di recente ai microfoni di Total Film, l’ex WWE Champion ha così dichiarato: “Sono ottimista di natura quando si parla di progetti creativi e di film. E quando pensiamo al pantheon di eroi e villain della DC e di quello che ha la Marvel, si potrebbero fare grandi cose. Per quanto mi riguarda non solo possono esistere, ma potrebbero senza alcun dubbio incrociarsi al cinema un giorno”. Le sue dichiarazioni sono in perfetta sintonia con quelle di James Gunn, che si era definito interessato a un eventuale crossover tra i due universi.

Anche Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, in una passata intervista con ComicBook.com aveva detto “mai dire mai” a un possibile crossover con la DC. Marvel e DC hanno avuto un crossover nel mondi dei fumetti, ma mai al cinema. Le produzioni più celebri delle due società sono i fumetti DC vs. Marvel e JLA/Avengers nel 1996 e nel 2003. Le due serie presentano momenti iconici crossover, come Darkseid che brandisce il Guanto dell’Infinito e Wonder Woman che solleva il martello di Thor. Oltre a questi fumetti, la Marvel e la DC pubblicarono anche un crossover di Superman e Spider-Man sotto il titolo di Superman vs. The Amazing Spider-Man nel marzo del 1976.

Vi ricordiamo che The Rock vestirà i panni di Black Adam nel film a lui dedicato in arrivo nelle sale il 20 ottobre. Di recente è stata aggiunta una scena post-credits che servirà a rendere più chiara la posizione dell’antieroe all’interno dell’Universo DC dopo la fusione tra Warner Bros e Discovery e la dichiarazione da parte del nuovo CEO di dare vita a un piano decennale più organico.