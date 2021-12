È morta Anne Rice, autrice di Intervista con il Vampiro

A causa delle complicazioni causate da un ictus, nella nottata italiana, è morta Anne Rice. La celebre autrice di Intervista con il Vampiro aveva 80 anni.

A darne l’annuncio è stato il figlio Christopher Rice, anche lui scrittore, direttamente sulla pagina facebook ufficiale della madre:

Mi spezza il cuore portarvi questa triste notizia. Stanotte, Anne è deceduta a causa di complicazioni dovute a un ictus. Ci ha lasciato quasi diciannove anni dopo il giorno in cui mio padre, suo marito Stan, è morto. L’immensità del dolore della nostra famiglia non può essere descritta. Come madre, il suo sostegno per me è stato incondizionato: mi ha insegnato ad abbracciare i miei sogni, a rifiutare il conformismo e a sfidare le voci oscure della paura e del dubbio. Come scrittrice, mi ha insegnato a sfidare i confini del genere e ad assecondare le mie passioni. Nelle sue ultime ore, mi sono seduto accanto al suo letto d’ospedale in soggezione per i suoi successi e il suo coraggio, immerso nei ricordi di una vita che ci ha portato dalle colline immerse nella nebbia della San Francisco Bay Area alle magiche strade di New Orleans fino alla scintillante California meridionale. Mentre dava un bacio d’addio ad Anne, sua sorella minore Karen disse: “Che viaggio ci hai portato, ragazzina. “Penso che siamo tutti d’accordo. Confortiamoci nella speranza condivisa che Anne sta ora sperimentando in prima persona le gloriose risposte a molte grandi domande spirituali e cosmiche, la cui ricerca ha definito la sua vita e la sua carriera. Durante gran parte dei suoi ultimi anni, i vostri contributi a questa pagina le hanno portato tanta gioia, insieme ad un profondo senso di amicizia e comunità. Anne sarà sepolta nel mausoleo della nostra famiglia al Metairie Cemetery a New Orleans in una cerimonia privata. L’anno prossimo, una celebrazione della sua vita avrà luogo a New Orleans. Questo evento sarà aperto al pubblico e vi potranno partecipare i suoi amici, lettori e fan che le hanno portato tanta gioia e ispirazione per tutta la sua vita.