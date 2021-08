È morto Gianfranco D’Angelo, icona del Drive In

Anche la giornata odierna è caratterizzata da un lutto che ha colpito il mondo dello spettacolo e della TV italiani: quest’oggi è infatti deceduto Gianfranco D’angelo, volto più che iconico in modo particolare della televisione italiana degli anni ’80, in cui spopolava su Italia Uno il programma comico ideato da Antonio Ricci (Striscia la Notizia) Drive In. L’attore avrebbe compiuto 85 anni il 19 agosto.

La notizia della morte di Gianfranco D’Angelo è stata condivisa, attraverso un breve messaggio, dal suo ufficio stampa, che ha specificato che la morte dell’attore è avvenuta nella notte fra il 14 e il 15 agosto al Policlinico Gemelli di Roma, in cui D’angelo era ricoverato, a seguito di una per il momento non meglio specificata “breve malattia“.

Chi era Gianfranco D’angelo

Gianfranco D'Angelo insieme a Ezio Greggio mentre interpreta il Tenerone

Gianfranco D’Angelo nacque a Roma il 19 agosto 1936 e la sua arte spaziava dal cinema al teatro alla televisione alla musica. Conosciuto principalmente dal grande pubblico come attore comico, cabarettista e imitatore (indimenticabili le sue reinterpretazioni di personaggi storici della TV italiana del tempo, come Raffaella Carrà, Pippo Baudo, Piero Angela, Sandra Milo e Giuliano Ferrara), D’Angelo fece il suo debutto in teatro nel 1963, mentre esordisce in televisione diversi anni dopo, nel 1971, sulle reti RAI.

Gianfranco D’Angelo ha anche preso parte anche a diversi film del genere commedia sexy all’italiana, lavorando sul grande schermo con altri attori molto conosciuti in quegli anni, come Alvaro Vitali e Lino Banfi. Tuttavia, il successo con il grande pubblico arriva qualche anno ancora più tardi, nel 1983, anno in cui prese il via Drive In, leggendario contenitore che racchiudeva al suo interno diversi attori comici, ognuno dei quali presentava monologhi o pezzi in collaborazione con gli altri colleghi dello spettacolo.

Quegli stessi anni sono anche caratterizzati dalla longeva collaborazione con l’amico e collega Ezio Greggio, sua spalla durante le sue gag comiche più iconiche: quelle con il perennemente immobile Has Fidanken:

Dopo aver preso parte ad alcune sitcom ed essere stato ospite in diverse trasmissioni televisive, torna a recitare in teatro. Durante la sua carriera, Gianfranco D’Angelo ha vinto quattro Telegatti e un Delfino d’oro alla carriera, nel 2001.

