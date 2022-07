Dopo l’indagine condotta da Rolling Stone sul possibile coinvolgimento di Zack Snyder nella manipolazione della campagna promozionale per Zack Snyder’s Justice League, durante il San Diego Comic-Con 2022 l’editore e direttore creativo di DC, Jim Lee, ha confermato che il calendario di Warner Bros e DC Films non comprende nuovi progetti per Zack Snyder, nonostante la campagna social condotta dai fan e dal nome “#RestoreTheSnyderVerse“. Stiamo parlando del cosiddetto “SnyderVerse“, iniziato nel 2013 con il film DC L’Uomo d’Acciaio, e proseguito con Batman v Superman: Dawn of Justice, uscito al cinema nel 2016 (su Amazon trovate la versione 4k). Nel 2017, inoltre, il regista ha diretto gran parte del film Justice League, passato poi sotto la regia di Joss Whedon il quale ne ha curato la post-produzione e ha girato alcune riprese aggiuntive.

Leggi anche: Tutte le rivelazioni sulla Justice League di Zack Snyder

DC SnyderVerse

DC non ha piani futuri per lo SnyderVerse

Ripercorriamo per qualche secondo la dinamica della promozione dello SnyderVerse. Dal 2019 i fan, delusi dal film di Joss Whedon, chiedevano a Warner Bros di rendere disponibile la versione alternativa, quella che più si avvicinava all’idea che Zack Snyder aveva del DCEU, tramite l’hashtag #ReleaseTheSnyderCut. La casa di produzione li ha accontentato il 18 marzo 2021, quando Zack Snyder’s Justice League ha debuttato in via esclusiva su HBO Max. Non sempre però la storia finisce lì quando si ottiene ciò che si desidera, così i fan più accaniti hanno iniziato a chiedere che l’universo DC pensato da Zack Snyder tornasse a prendere vita sul grande schermo con l’hashtag #RestoreTheSnyderVerse. Questa volta, a detta del fumettista Jim Lee e secondo quanto riportato da cbr.com, la campagna social non sta ottenendo lo stesso successo:

Sapete, la cosa incredibile è che abbiamo trascorso due anni in isolamento, ed eccoci qui, di nuovo a una convention, a celebrare la forma d’arte, a sentirci bene. Lavoro sui progetti in fase di sviluppo in casa Warner Bros. La Snyder Cut è stata realizzata secondo la visione di Zack, e con essa è stata raccontata una storia davvero soddisfacente, ma attualmente non ci sono piani per un lavoro aggiuntivo su quel materiale.

Qui sotto potete vedere anche il tweet che mostra Jim Lee durante il panel: