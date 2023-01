Dopo averci emozionato durante le vacanze natalizie con Guardians of the Galaxy Holidays Special, la sconclusionata banda di eroi galattici del Marvel Cinematic Universe si appresta a tornare sul grande schermo con il terzo capitolo delle loro avventure. Un capitolo del franchise marveliano particolarmente atteso, considerato che non sarà solamente una atteso finale per la saga dei Guardiani, ma anche l’addio di James Gunn al mondo marveliano, considerato il suo nuovo ruolo come timoniere del contesto cinematografico degli eroi DC. Motivo per cui il ritorno di Star Lord e compagni è visto come uno dei capitoli più emozionanti dell’immediato del futuro del Marvel Cinematic Universe, creando una curiosità che spinge a sezionare ogni notizia in merito, come in queste ore, dove i fan del franchise stanno ammirando il nuovo braccio bionico di Nebula in Guardians of the Galaxy 3.

Trapelata un’immagine del nuovo braccio bionico di Nebula per Guardians of the Galaxy 3

Grazie a un’immagine mostrata da USA Today, abbiamo modo di vedere il nuovo braccio bionico di Nebula per Guardians of the Galaxy 3. Non stupisce questo upgrade della figlia di Thanos interpretata da Karen Gillian, considerato che nelle sue precedenti apparizioni nel franchise è stato più volte mostrato come la sua ossessione di ottenere il favore del Titano Pazzo la ha spinta ad accettare continue migliorie cibernetiche, nella speranza di rivaleggiare con la sorella Gamora (Zoe Saldana) per il favore paterno.

E pensare che poco tempo fa, proprio nella special presentation disponibile su Disney+, avevamo visto Nebula donare per Natale il braccio bionico di Bucky Barnes a un emozionato Rocket, mentre oggi è questo suo upgrade sotto lo scrutinio dei fan. Apparso brevemente nel trailer di Guardians of the Galaxy 3, il nuovo braccio di Nebula viene mostrato ora in modo più evidente, grazie a questa immagine che mostra nuovamente la squadra guidata da Peter Quill (Chris Pratt) mentre indossa le loro nuovi uniformi, che ricordano quelle dei Nova Corps.

