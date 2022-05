Come vi avevamo annunciato Amazon Prime ha confermato la continuazione della saga del super-soldato nata dalla penna di Lee Child che esordito venerdì 4 febbraio. Ora, la star di Reacher Alan Ritchson rivela quale libro si adatterà nella seconda stagione e quando inizieranno le riprese.

Per iscrivervi al servizio di streaming Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

Tutte le nuove informazioni sulla seconda stagione di Reacher

La prima stagione di Reacher era basata sul romanzo di Child Killing Floor (Zona Pericolosa), ma Prime Video non ha rivelato immediatamente quale libro avrebbe costituito la base della seconda. Ora il mistero è stato risolto grazie a Ritchson, che ha rivelato l’arcano sul suo account Twitter: la seconda stagione di Reacher adatterà il romanzo Bad Luck and Trouble (Vendetta a freddo, recuperatelo su Amazon!) l’undicesimo libro della serie. Ritchson afferma anche che le riprese della seconda stagione inizieranno nell’autunno del 2022.

Bad Luck and Trouble vede Reacher collaborare con l’amica investigatrice Frances Neagley interpretata da Maria Sten nella prima stagione di Reacher) per risolvere un mistero che coinvolge la morte di uno dei loro vecchi colleghi investigatori dell’esercito. Per ora non sappiamo altro ma ricordiamo che alcuni personaggi della prima stagione di Reacher come Roscoe Conklin e Oscar Finlay non compaiono in Bad Luck and Trouble e di conseguenza non li vedremo nella seconda stagione.

A proposito di Reacher

Scritta e prodotta da Nick Santora, Reacher (qui la nostra anteprima) è balzata in breve tempo in cima alla classifica delle serie più viste, ottenendo riscontri positivi da parte di critica e pubblico. Sono stati tutti concordi nel giudicare ottimale la performance di Alan Ritchson nei panni di un Jack Reacher che sembra essere la perfetta trasposizione dei romanzi.

Questa la sinossi: