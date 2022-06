Ve lo avevamo riportato: la seconda stagione di Tokyo Revengers, intitolata Christmas Showdown, adattamento dell’omonimo manga di Ken Wakui, in corso di pubblicazione in Italia grazie alla J-POP (se volete potete recuperare la serie su Amazon!), è attualmente in produzione. Ma quando possiamo sperare di vedere gli episodi? A rivelarcelo lo stesso staff dell’anime attraverso un video promozionale.

La finestra d’uscita della seconda stagione di Tokyo Revengers

Secondo quanto riportato Tokyo Revengers: Christmas Showdown (Tokyo Revengers: Seiya Kessen-hen), andrà in onda a partire dal mese di gennaio 2023.

Tutto il cast dovrebbe ritornare tranne il doppiatore Tatsuhisa Suzuki, la voce di Ken/Draken Ryūgūji che da molto tempo era andato in pausa dopo essere stato accusato di una relazione extraconiugale all’inizio di giugno dell’anno scorso. A confermare l’abbandono dell’attore il video promozionale della seconda stagione, che potete guardare qui sotto. Suzuki sarà sostituito da Masaya Fukunishi.

Tokyo Revengers tra manga e anime

Ken Wakui ha lanciato il manga sulle pagine di Weekly Shonen Magazine nel marzo 2017 e Kodansha ha pubblicato il 22° tankobon il 16 aprile 2021. In Italia l’opera è edita da J-POP che descrive così la trama:

Guardando il telegiornale, Takemichi Hanagaki apprende che la sua ex fidanzata delle scuole medie, Hinata Tachibana, è morta. L’unica fidanzata che egli abbia mai avuto è stata appena uccisa da un gruppo di mascalzoni conosciuti sotto il nome di Tokyo Manji Gang. Takemichi vive in un appartamento schifoso con pariti sottili e il suo capo di sei anni più giovane di lui lo tratta come fosse un idiota. In più, Takemichi è vergine. Al culmine della sua non esaltante vita, improvvisamente salta nel tempo di dodici anni nel passato quando frequentava la scuola media!! Per salvare Hinata, e cambiare la vita sprecata passivamente, il part-timer senza speranza Takemichi deve assolutamente mirare al vertice della banda di delinquenti più pericolosa del Kanto!!

La prima stagione dell’anime è stata diretta da Koichi Hatsumi (Berserk: L’Epoca d’Oro I – L’Uovo del Re, Blue Exorcist: Kyoto Saga, Deadman Wonderland, Gangsta) presso Liden Films (La Leggenda di Arslan). Yasuyuki Muto (Basilisk, Deadman Wonderland, Sengoku Basara – Samurai Kings) si è occupato della sceneggiatura mentre Kenichi Ohnuki (Golden Kamui, Gundam Build Fighters) e Keiko Ota (Ace Attorney) hanno curato il character design. Satoki Iida (Assassination Classroom) è stato il direttore del suono e Hiroaki Tsutsumi (Children of the Whales, Dr. Stone, Jujutsu Kaisen) ha composto la colonna sonora.