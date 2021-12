In produzione la seconda stagione di Tokyo Revengers

Secondo alcune indiscrezioni, la seconda stagione di Tokyo Revengers, adattamento dell’omonimo manga di Ken Wakui, in corso di pubblicazione in Italia grazie alla J-POP, è attualmente in produzione. Vediamo più nel dettaglio

La seconda stagione di Tokyo Revengers: cosa sappiamo

Tokyo Revengers è una delle più popolari serie manga di Ken Wakui. La prima stagione dell’adattamento anime, creata da parte di Liden Films, è uscita all’inizio di quest’anno in aprile e in Italia è possibile guardarla attraverso la piattaforma on-demand di Crunchyroll.

Lo studio ha mandato in onda l’episodio finale della prima stagione nel settembre 2021: l’episodio si è concluso con un frustrante cliffhanger e molti si sono chiesti quanto avrebbero dovuto aspettare per la seconda stagione.

Liden Films non ha ancora annunciato la seconda stagione di Tokyo Revengers, ma secondo quanto riportato da Yahoo News Japan la produzione è iniziata quindi potremmo aspettarci l’annuncio ufficiale entro la fine dell’anno corrente. Le voci sono arrivate direttamente dall’ufficio di Tatsuhisa Suzuki. Per chi non lo sapesse, Tatsuhisa Suzuki è il doppiatore che ha interpretato Draken nella prima stagione di Tokyo Revengers. Sfortunatamente, il doppiatore è andato in pausa dopo essere stato accusato di una relazione extraconiugale all’inizio di quest’anno in giugno. Al momento non sappiamo se tornerà a interpretare Draken.

Tokyo Revengers: il manga

Ken Wakui ha lanciato il manga Tokyo Revengers sulle pagine di Weekly Shonen Magazine nel marzo 2017 e Kodansha ha pubblicato il 22° tankobon il 16 aprile 2021. In Italia l’opera è edita da J-POP:

Guardando il telegiornale, Takemichi Hanagaki apprende che la sua ex fidanzata delle scuole medie, Hinata Tachibana, è morta. L’unica fidanzata che egli abbia mai avuto è stata appena uccisa da un gruppo di mascalzoni conosciuti sotto il nome di Tokyo Manji Gang. Takemichi vive in un appartamento schifoso con pariti sottili e il suo capo di sei anni più giovane di lui lo tratta come fosse un idiota. In più, Takemichi è vergine. Al culmine della sua non esaltante vita, improvvisamente salta nel tempo di dodici anni nel passato quando frequentava la scuola media!! Per salvare Hinata, e cambiare la vita sprecata passivamente, il part-timer senza speranza Takemichi deve assolutamente mirare al vertice della banda di delinquenti più pericolosa del Kanto!!

