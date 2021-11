Editoriale Cosmo annuncia Next Men di John Byrne

Attraverso le pagine del catalogo Manicomix Novembre 2021 apprendiamo che Editoriale Cosmo ristamperà integralmente Next Men di John Byrne, serie creator owned che l’autore iniziò a pubblicare all’inizio degli anni ’90.

Next Men di John Byrne, i dettagli della nuova edizione Editoriale Cosmo

Editoriale Cosmo riproporrà Next Men di John Byrne in otto volumi integrali e cronologici. La serie infatti durò originariamente 31 numeri (30 albi regolari più un prequel intitolato 2112) e venne pubblicata fra il 1991 e il 1994 dalla Dark Horse. L’autore canadese, uno dei più importanti nel panorama dei comics a cavallo fra gli anni ’80 e ’90, ha poi rimesso mano alle serie fra il 2010 e il 2012 con due miniserie uscite per IDW Publishing.

Eccovi la sinossi e i dettagli di The John Byrne Collection – Next Men Classic 1:

Si aprono le danze con il prequel 2112, che prosegue con il primo arco narrativo dei Next-Men, un gruppo di supereroi che finisce nel nostro mondo, lasciato alle proprie vicende super-potenziate! Autore: John Byrne

Pagine: 256pp. colore Formato: 17x26cm

Rilegatura: brossurato Prezzo: 27,90€

Per il momento non si conosce la periodicità della nuova edizione targata Editoriale Cosmo. La serie era stata già pubblicata, in maniera parziale, da 001 Edizioni in 4 volumi.

Eccovi la sinossi di Next Men di John Byrne:

Negli anni cinquanta, un’esplosione in Alaska attirò l’attenzione di un gruppo di scienziati. Scoprirono sul luogo dozzine di cadaveri carbonizzati, e un sopravvissuto con un esoscheletro. Costui era Sathanas, che uccise tutti gli scienziati tranne uno, che usò per incontrare il senatore Aldus Hilltop. Mantenendo segreta l’esistenza di Sathanas, insieme crearono il Progetto Next Men, che creò superumani artificiali cresciuti in una realtà virtuale. Nei primi anni novanta, cinque di questi Next Men si organizzano per scappare dalla prigionia, ma una volta liberi scoprono che i loro poteri sono molto diversi da quelli del loro mondo virtuale.