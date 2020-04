Edizioni Star Comics annuncia Mao di Rumiko Takahashi

Pochi minuti fa con una diretta sul suo profilo instagram, Edizioni Star Comics ha annunciato l’arrivo in Italia di Mao di Rumiko Takahashi, apprezzatissima autrice di classici come Lamù – Urusei Yatsura, Ranma 1/2 e Inuyasha.

Mao è stata lanciata dalla sensei lo scorso maggio sulla rivista Weekly Shōnen Sunday di Shogakukan, dopo più di un anno dalla conclusione della sua precedente opera, Rinne. Consta attualmente di 4 volumi ed è ancora in corso di serializzazione; non è stata fornita una data di pubblicazione italiana.

Eccovi una sinossi della serie:

Da bambina, Nanoka venne coinvolta in un misterioso incidente in cui perse i genitori. Gli anni passano, le ferite si leniscono e Nanoka oggi è una liceale come tante, che vive con i nonni e trascorre una normale vita da studentessa. Finché un giorno, passeggiando nei pressi del luogo dell’incidente di tanti anni prima, non si trova inspiegabilmente catapultata in un mondo sovrannaturale popolato da yokai e da altre arcane creature. A correre in suo aiuto è l’affascinante Mao, un ragazzo misterioso che sembra appartenere a quel bizzarro mondo. Un portale che collega mondi diversi, spettri terrificanti, reale e sovrumano che si intrecciano, due giovani legati dal destino… Chi è Mao? Qual è la vera natura di Nanoka?

