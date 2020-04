Star Comics – manga e fumetti gratis in digitale

Anche Edizioni Star Comics, con le uscite momentaneamente ferme per l’emergenza Coronavirus, si attiva per fornire una serie di contenuti digitali gratuiti ai propri lettori, vecchi e nuovi, con cui poter passare le giornate di lockdown necessarie affinché l’emergenza rientri e si possa finalmente ripartire anche con le nostre passioni.

Sotto l’hashtag #staracasa quindi la casa editrice perugina ha varato un calendario che presenterà ai lettori una serie di volumi in lettura gratuita, moltissimi numeri 1 di alcuni tra i manga e fumetti più apprezzati del ricco catalogo dell’editore.

Eccovi il calendario con tutti i titoli che verranno man mano resi disponibili e che verrà aggiornato nel corso dei prossimi giorni.

MANGA

Disponibili da martedì 7 a lunedì 13 aprile:

Disponibili da martedì 14 a lunedì 20 aprile:

MADE IN ITALY

Disponibili da martedì 7 aprile a giovedì 7 maggio:

ROBERTO RECCHIONI PRESENTA

VALIANT

Disponibili da martedì 7 aprile a giovedì 7 maggio:

Edizioni Star Comics offre così la possibilità di immergersi gratuitamente nella lettura di alcuni dei titoli più celebri del suo catalogo ed ha commentato così l’iniziativa:

Cerchiamo di guardare il lato positivo di questo periodo di isolamento: molti di noi hanno finalmente tempo per recuperare le proprie passioni – e la lettura, magari di un buon fumetto – è decisamente una di quelle più edificanti. Ma come fare se avete finito la pila degli arretrati da leggere e in questo momento non ci si può recare in fumetteria o libreria? Ecco che, nell’ambito del nostro ciclo di iniziative denominato #StarACasa, abbiamo creato una pagina dedicata dove rendiamo disponibili gratuitamente i numeri 1 di alcuni tra i manga e fumetti più apprezzati del nostro catalogo. È il momento giusto per recuperare o dare una possibilità a serie che vi eravate persi o non avevate considerato! Chissà, magari vi si apriranno nuovi, fantastici mondi che non avreste mai immaginato, e alla riapertura dei negozi vi fionderete a recuperare anche i volumi successivi…