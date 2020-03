Edizioni Star Comics: le uscite della prima settimana di aprile subiranno uno slittamento. Ecco i titoli interessati.

La difficile situazione che sta interessando l’Italia a causa dell’emergenza Coronavirus ha determinato una temporanea chiusura di fumetterie, edicole e librerie, pertanto numerose case editrici si sono viste costrette a rimandare l’uscita delle proprie pubblicazioni. Tra queste, Edizioni Star Comics ha annunciato un primo slittamento delle uscite relative alle ultime due settimane di marzo, estendendolo anche alle serie che sarebbero dovute uscire nella prima settimana di aprile.

La casa editrice ha comunicato che, benché avrebbe voluto continuare a mantenere inviariato il consueto proseguimento delle attività per fornire ai propri lettori il maggior numero di storie da poter leggere in questi giorni di quarantena, le circostanze attuali non permettono la normale uscita delle serie a fumetti come da programma.

Lo slittamento interesserà, quindi, sia i titoli relativi alla prima settimana di aprile che quelli delle ultime due settimane di marzo, per i quali l’uscita non è ancora stata stabilita ed è stata rimandata a data da determinarsi. Le serie interessate sono le seguenti:

Astro Lost in Space n. 4

Il Muro – Homo Homini Lupus n. 1

Gintama n.59

King of Eden n.6

Uchu Kyodai – Fratelli nello Spazio n. 34

Mob Psycho 100 n. 15

Levius/Est n. 6

To Your Eternity n. 7

Capitan Tsubasa Collection n. 1

Io Sono Shingo n. 6

Dragon Quest Saga – L’Emblema di Roto II – Gli Eredei dell’Emblema n. 15

Dragon Ball Full Color – La Saga di Majin Bu n. 1

Mobile Suit Gundam 0083 – Rebellion n. 12

Utena – La Fillette Révolutionnaire New Edition n. 1

Yona la Principessa Scarlatta n. 14

Perfect World n. 6

Cesare n. 12

Tokimeki Tonight – Ransie la Strega n. 4

The Seven Deadly Sins – Seven Days n. 1

My Love Story!! n. 13

Dr. Stone n. 10

Edens Zero n. 5

Lamù – Urusei Yatsura n. 8

Sul sito ufficiale Star Comics è possibile visualizzare i titoli interessati dallo slittamento, sebbene le date momentaneamente resteranno inviariate fino a quando l’uscita non verrà ufficializzata in una data precisa.