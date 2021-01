Elfi, Nani e l’inedita Maghi saranno pubblicate da Editoriale Cosmo

Nel pomeriggio di ieri Editoriale Cosmo, attraverso la sua pagina facebook ufficiale, ha annunciato di essersi assicurata i diritti per la pubblicazione di Elfi, Nani e dell’inedita Maghi che si unisco così a Orchi e Goblin di cui sono già usciti i primi due volumi negli scorsi mesi.

Con Elfi stiamo parlando ovviamente parlando della popolarissima saga fantasy lanciata dall’editore francese Soleil nel 2013 e ideata da Jean-Luc Istin e Nicolas Jarry.

La saga ambientata nelle Terre di Arran vede le varie razze elfiche separate da secoli con poco da condividere ormai fra loro e rigidamente chiuse in società che preferiscono limitare i contatti con l’esterno. Tuttavia un esercito proveniente dal nord del continente sta portando morte e distruzione ad Arran preparando il terreno per una guerra al cui centro sembra essere l’antica magia elfica.

Elfi, che fa registrare vendite altissime in Francia, ha raggiunto subito grande popolarità generando appunto gli spin-off Nani, Orchi e Goblin e la più recente Maghi.

La saga e i suoi spin-off è costituita da albi spesso autoconclusivi dove però vi sono constati riferimenti e continuity narrativa tra la serie principale, e gli spin-off, questo è dovuto anche al fatto che essendo gli elfi estremamente longevi e quasi immortali la saga abbraccia vari secoli ed ere.

Elfi e Nani sono stati pubblicati precedentemente in Italia da Panini Comics per questo motivo Editoriale Cosmo chiarisce subito che:

Editoriale Cosmo è orgogliosa di presentare in Italia il grandioso affresco heroic fantasy delle Terre di Arran! Oltre alla collana di ORCHI E GOBLIN, infatti, arrivano da aprile le avventure di ELFI (dal volume 16 in avanti), NANI (dal volume 5 in avanti) e MAGHI (inedito) partendo esattamente da dove si era interrotto l’editore precedente! Ogni mese potrete quindi leggere un nuovo albo contenente una doppia avventura ambientata in questo universo fantasy.