Libri Fantasy | I migliori del 2019

Clark Ashton Smith fu uno dei leggendari autori della rivista Weird Tales, insieme Robert E. Howard a H.P. Lovecraft. Dei tre era il più barocco e ricercato dal punto di vista linguistico, capace sia di costruire mitologie originali, sia di attingere in modo creativo a mitologie condivise, come il Ciclo di Cthulhu di Lovecraft. Lo stesso autore ha spiegato la sua opera come un “tentativo cosciente di ingannare il lettore in modo da fargli accettare un fatto impossibile, o una serie di fatti impossibili, grazie a una sorta di magia nera verbale; per ottenerla faccio uso del ritmo della prosa, di metafore, similitudini, tono del colore, contrappunto e altre risorse stilistiche, come in una sorta d’incantesimo.”

Atlantide e i mondi perduti è pubblicato nella collana I Draghi, nata per donare una veste grafica più elegante a Le cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin e che adesso è una importante collezione di volumi fondamentali per gli appassionati di fantastico. Il compianto Giuseppe Lippi ha riunito racconti di quattro cicli completi, che prendono il nome delle terre leggendarie che ne sono ambientazione: Poseidonis, Averoigne, Zothique e Xiccarph. I cicli di Hyperborea e Marte, e i racconti d’ispirazione lovecraftiana, nei piani del curatore avrebbero dovuto essere inclusi in volumi futuri. Alcuni racconti presenti nel volume non erano mai stati pubblicati in Italia. La traduzione italiana è stata realizzata ex novo anche per i racconti che erano già editi in Italia, con il criterio di valorizzare al meglio la singolare prosa dell’autore, che in precedenti traduzioni risultava appiattita se non completamente alterata.