Encanto Disney: conosciamo meglio la famiglia Madrigal

Encanto, il sessantesimo Classico Disney, ha debuttato al cinema il 24 novembre 2021 e arriverà su Disney+ il 24 dicembre, in esclusiva streaming per tutti gli abbonati e senza costi aggiuntivi. In attesa di poter rivedere il film (o vederlo per la prima volta) abbiamo pensato di celebrare l’arrivo in streaming della pellicola con una serie di curiosità e approfondimenti tematici sul film e i suoi personaggi.

La pellicola di Jared Bush, Byron Howard, Charise Castro Smith e Lin-Manuel Miranda racconta di Mirabel Madrigal e della sua magica famiglia: per la prima volta nella storia dell’animazione Disney, viene messa in scena una storia che ha come protagonista una famiglia allargata molto numerosa, che vive in una grande casa incantata.

Nell’ultimo dei nostri approfondimenti dedicati a questo film di animazione vogliamo raccontarvi meglio la famiglia Madrigal, scrivendo dei loro poteri e del ruolo all’interno della famiglia. Abbiamo recuperato la maggior parte di queste informazioni dai dossier ufficiali del film e in parte anche dal libro The Art of Encanto, un volume che raccoglie illustrazioni, character design e e concept art della pellicola, disponibile per l’acquisto online.

Allerta spoiler: prima di proseguire con la lettura, sappiate che in questo approfondimento saranno presenti riferimenti diretti alla trama del film, per cui se non avete ancora visto il film vi consigliamo di non proseguire oltre con la lettura.

Abuela Alma

Abuela Alma è una donna determinata che vivecon molta dedizione il suo ruolo di matriarca della famiglia e guida della comunità. La sua fede e la sua speranza incrollabile sono stati gli elementi che le hanno permesso di trovare quel luogo sicuro e protetto che è Encanto. Il dono di una nuova casa dove far crescere i suoi tre figli e instaurare un florido villaggio non è stato l’unico miracolo a venirle concesso, infatti la sua famiglia è stata benedetta con delle abilità straordinarie.

La consapevolezza di aver ricevuto una vera e propria benedizione fa in modo che Alma divenga ancora più risoluta nel voler proteggere la sua famiglia e la sua gente, come si può evincere dalla strofa che la introduce nel numero di apertura del film:

Abbiamo a cuore la nostra gente

Qui tutto prospera continuamente

Il dono dato va meritato

Impegno e dedizione lo hanno salvaguardato

Avrà la protezione di ogni nuovo arrivato

La severità e il suo temperamento esigente si riflettono anche nel suo aspetto: Alma è un personaggio tradizionalista, che veste in modo austero e sempre misurata nelle parole e nei movimenti.

Julieta e Agustín Madrigal

Woah, c’è mia mamma Julieta, e solo lei

Woah, guarisce con il cibo, cari miei

Woah, un solo assaggio e torna tutto ok

Julieta è la maggiore dei tre gemelli di Alma ed è il membro della famiglia più amorevole e premuroso, la cui ispirazione principale riprende direttamente dal vissuto personale di Bush e di Castro Smith e delle rispettive madri.

Il talento speciale di Julieta è quello della guarigione attraverso il cibo e questo è rappresentato da un ricamo di un mortaio e pestello presente sul suo grembiule. Nel corso del film Julieta utilizza il suo potere più volte: per aiutare gli abitanti del villaggio malati, curare le punture delle api di suo marito Agustín e la mano tagliata di Mirabel. Julieta è sposata con Agustín, un signore distinto e stravagante, un po’ pasticcione ma animato sempre da buone intenzioni, da cui ha avuto tre figlie: Isabela, Luisa e Mirabel. Agustín ama vestire in modo formale ed elegante, indossa sempre un completo tre pezzi, ma che cela tre dettagli ispirati alle sue figlie: un fiore che rappresenta Isabela e due calzini, ciascuno con una stampa diversa ispirata ai costumi di Mirabel e Luisa.

Il ramo della famiglia di Julieta e Agustín è caratterizzato cromaticamente da tonalità fredde,e sfoggiano costumi in diversi toni del blu, del verde e del viola in contrapposizione con i colori del ramo di Pepa e Felix.

Pepa e Felix Madrigal

Mia tía Pepa, lei influenza il meteo

Quand’è infelice il bel tempo è un’utopia

Pepa Madrigal è la secondogenita di Alma e possiede il dono di influenzare il meteo in base al suo stato d’animo. La capacità speciale di Pepa è rappresentata nel suo outfit dagli orecchini e scollo dell’abito a forma di sole e dal motivo a gocce di pioggia nel suo vestito.

Pepa rappresenta l’archetipo famigliare del parente un po’ esuberante ed emotivo a cui tutti vogliono bene. Di contro Felix, il marito di Pepa, è un personaggio estremamente gioioso e con i piedi per terra, in grado di contenere le emozioni mutevoli della sua compagna. Questo tratto distintivo è identificato dal motivo geometrico presente sulla sua camicia gialla. Pepa, Felix e i loro figli cromaticamente presentano invece tonalità calde (giallo, rosso, arancione e marrone), questo non solo li differenzia dal ramo della famiglia di Julieta e Agustín, ma sottolinea soprattutto la spensieratezza e la solarità di questo nucleo famigliare.

Bruno Madrigal

Non si nomina Bruno

Attorno al terzo dei gemelli di Alma aleggia una fitta coltre di mistero. Bruno è quel parente di cui nessuno vuole mai parlare, a causa di spiacevoli eventi del passato.

Il dono di Bruno, leggere nel futuro, è stato ciò che lo ha portato ad allontanarsi dalla sua famiglia e dalla sua comunità, poiché spesso le visioni di Bruno non sempre rispecchiavano le aspettative delle persone.

Nel rappresentare visivamente questo personaggio e il suo dono troviamo il motivo della clessidra, presenti sia sul suo poncho che all’interno della sua torre; cromaticamente invece, Bruno, predilige diverse tonalità di verde, in modo da rispecchiare l’ambiguità e l’aria di mistero attorno al personaggio e, successivamente, posizionarsi a metà strada tra i colori di Pepa e quelli di Julieta.

Isabela Madrigal

Faccio prove di ogni posa

Quel che è dentro è un bel guaio

E se seguissi il mio cuore non temendo alcun errore?

La figlia maggiore di Julieta e Agustín è praticamente perfetta ed è in grado di far sbocciare bellissimi fiori e crescere piante rigogliose, dettaglio presente in abbondanza sulle balze del suo vestito. Isabela è la figlia prediletta, quella che non sbaglia mai, tuttavia aderire a questo archetipo richiede una totale abnegazione che porta Isabela ad anteporre le aspettative della famiglia a scapito dei suoi desideri.

Luisa Madrigal

Datemi pesi di ogni sorta

Ho le spalle larghe, quindi cosa importa?

Forse mi piego, ma non mi spezzo mai

Come sai

La figlia mediana di Julieta e Agustín è una persona diligente e sempre pronta a farsi carico di ogni compito non potrebbe altro che avere il dono della super forza. Questo talento è facilmente intuibile dal suo aspetto fisico, marcatamente muscoloso, ma anche dalla decorazione che riproduce una serie di bilancieri, presente sulla sua gonna. Luisa è colei a cui tutti si rivolgono per i lavori pesanti, dando per scontata la sua disponibilità.

Luisa rappresenta l’archetipo della “roccia della famiglia”, un ruolo che solitamente è riservato ai figli maggiori, ma che in questa famiglia non poteva essere assolto da Isabela in quanto rappresentazione della figlia perfetta. Questo dettaglio, che potrebbe apparire piccolo, rivela anche un sottotesto legato alle posizioni conservatrici di abuela Alma, che aveva riversato aspettative di eccellenza nella nipote primogenita, incaricata di portare avanti la discendenza della famiglia mettendo al mondo nuovi eredi.

Mirabel Madrigal

La mia famiglia è questa, io lo so

Mentre splende, l’ammiro da qua

Mirabel è l’unico membro della sua numerosa famiglia a non essere stata benedetta con un potere magico quando era bambina e questo, con il passare degli anni, l’ha portata a sviluppare un senso di inadeguatezza. Mirabel è costantemente alla ricerca di riconoscimento da parte degli altri Madrigal, non solo attraverso le sue parole e i suoi gesti, ma anche attraverso il suo abbigliamento. Gli intricati ricami presenti sui vestiti di questo personaggio non sono semplici motivi decorativi (sono presenti riferimenti diretti ad ognuno dei membri della famiglia), ma celano un significato e un desiderio di appartenenza e importanza che lei sente negato.

Mirabel desidera però, più di ogni altra cosa, conquistare il favore di sua nonna, che vede in lei nient’altro che una delusione. Questa opposizione è un tema che accompagna l’intera vicenda, ma è anche resa visivamente da come Mirabel e Alma si posizionano nello spazio: le loro stanze sono situate agli opposti e a tavola Mirabel siede sempre lontana da sua nonna.

Ciò di cui nessuno si rende conto (Mirabel inclusa) è che la protagonista di Encanto è dotata di capacità come la comprensione e l’empatia che sono meno spettacolari e appariscenti di quelle dei suoi congiunti, tuttavia saranno proprio le sue doti speciali a salvare la sua famiglia e la sua casa.

Dolores Madrigal

Tanto tempo fa ho iniziato ad agitarmi

Il suo bofonchiare mi portava a preoccuparmi

Ha lo stesso suono della sabbia che va via

Il dono di Dolores è quello del super udito, questo la porta a conoscere i segreti più grandi, i drammi più interessanti e le rivelazioni più succose del villaggio anche senza volerlo!

Dolores è basata su quel tipico componente di ogni famiglia che scopre ogni notizia prima di chiunque altro; nonostante il suo dono Dolores è un personaggio molto riservato, lontanissimo dall’archetipo della pettegola della famiglia. Visivamente il dono di Dolores è riportato sui suoi vestiti, che presentano una rappresentazione grafica delle onde sonore.

Camilo Madrigal

Il primo è Camilo, lui vive per farti sorridere

Camilo è un intrattenitore nato che è in grado di mutare aspetto a suo piacimento, il cui personaggio è ispirato al parente divertente e giocherellone. Il cugino di Mirabel non solo utilizza il talento per regalare momenti di buon umore ad amici e parenti, ma anche e soprattutto per aiutare gli altri: in diversi momenti del film lo vediamo infatti prendere le sembianze di altre persone, come ad esempio quelle di una neomamma esausta o di un signore alto e assisterli in diverso modo.

Il simbolo che lo rappresenta è il camaleonte, un animale universalmente associato alla capacità di mutare il proprio aspetto, che è raffigurato sul suo poncho.

Antonio Madrigal

Antonio è un bambino molto timido, che ha ricevuto in dono il potere di poter comunicare con gli animali, con cui si accompagna costantemente e che lo assistono in ogni momento della giornata. Il suo legame con gli animali è evidente anche dal ricamo presente sul suo panciotto, che presenta una decorazione con diversi animali.

Fino al momento della cerimonia del dono, Antonio, ha condiviso la stanza con Mirabel e per questo motivo il bambino è particolarmente legato alla cugina, a tal punto da chiederle di accompagnarlo e sostenerlo durante la cerimonia di passaggio.

Casita

È casa nostra già da generazioni

C’è ovunque musica, ritmo e personalità

Casa Madrigal, è stata creata dal miracolo che ha creato Encanto e la magica famiglia. Casita è una grande casa magica che ha accolto Alma e i suoi tre bambini e successivamente le generazioni seguenti della famiglia, ampliandosi per ospitare i nuovi componenti. Casita ha una personalità vivace e premurosa che mette al servizio della famiglia assistendola in tutte le faccende quotidiane ed esattamente come un vero membro della famiglia, mostra emozioni, reagisce al comportamento dei Madrigal e si comporta di conseguenza.

