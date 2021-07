Encanto: il nuovo trailer del 60° film d’animazione Disney

Walt Disney Company ha pubblicato oggi il trailer ufficiale di Encanto, il prossimo film d’animazione realizzato da Walt Disney Animation Studios, dopo che ieri (7 luglio 2021) è stato pubblicato il primo poster promozionale. Si tratta esattamente della sessantesima produzione d’animazione Disney e per questo motivo il pubblico si aspetta un prodotto di altissima qualità.

La nuova produzione Disney Animation Studios diretta da Byron Howard e Jared Bush e co-diretto da Charise Castro Smith si presenta quest’oggi con un meraviglioso filmato che mostra visivamente la trama descritta ieri insieme al poster. Ecco a voi il trailer ufficiale:

Ecco a voi anche il trailer in italiano:

Encanto, infatti, racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. Il trailer introduce gli spettatori a Mirabel, una ragazza di 15 anni alla ricerca del suo scopo più grande all’interno della sua famiglia. La doppiatrice originale Stephanie Beatriz ha dichiarato:

“Mirabel è un personaggio davvero divertente e amorevole che desidera anche profondamente qualcosa di più. Inoltre non ha paura di difendere ciò che sa essere giusto, qualcosa che amo e a cui mi riferisco molto”.

La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l’unica Madrigal ordinaria, può essere l’ultima speranza della sua straordinaria famiglia. Il film include le nuove canzoni del vincitore dell’Emmy, del GRAMMY e del Tony Award Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Oceania) ed è prodotto da Clark Spencer e Yvett Merino.

In attesa dell’uscita del film per l’autunno di quest’anno, vi ricordiamo che su Disney+ potete vedere tantissime celebri produzioni d’animazione Disney (e non solo) del passato. Sicuramente anche Encanto, dopo un po’ di tempo, finirà nel servizio di streaming. L’unica cosa che dovete fare è iscrivervi e potete farlo sia con abbonamento mensile sia annuale scontato utilizzando questo link.