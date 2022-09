Lo sapevate che negli anni ’90 era stato concepito un adattamento live-action americano di Sailor Moon, che alla fine però venne scartato? Esatto. Si trattava di spettacolo animato con una trama completamente diversa da quella del franchise anime giapponese riconosciuto dai fan con il nome di Saban Moon. L’episodio pilota di 17 minuti, mai mostrato pubblicamente, a parte una visione all’Anime Expo anni fa, è stato ora reso disponibile dall’ex presidente di Bandai America Frank Ward, il quale ha dato il permesso alla YouTuber Ray Mona di pubblicare il filmato ottenuto dalla Library of Congress.

L’episodio pilota del live-action americano di Sailor Moon degli anni ’90

Negli anni ’90 Toei e Bandai stavano cercando di espandere l’incredibilmente popolare franchise di Sailor Moon nel mondo di lingua inglese e Renaissance Atlantic e Toon Makers avevano proposto un progetto live-action che mescolava filmati live-action dei produttori di Power Rangers (Renaissance Atlantic), che mostravano le vite civili dei protagonisti, e animazioni nuovissime realizzate dallo studio nordamericano Toon Makers, nelle quali i personaggi sarebbero stati animati quando trasformati, in scene d’azione e quando si trovavano nello spazio su altri pianeti. Il team mirava a presentare in anteprima lo spettacolo nel 1994 su FOX, potenzialmente nello stesso blocco di Power Rangers.

Tuttavia, questo progetto è stato successivamente scartato e non approvato dalla rete. Alla fine Bandai ha deciso di consentire alla società di animazione DiC Entertainment di doppiare la serie in inglese.

Comunque la serie, conosciuta online come Saban Moon in onore del produttore dei Power Rangers Haim Saban, ha uno status di culto tra i fan irriducibili di Sailor Moon americani tanto che un video musicale tratto da una serie di tagli dell'episodio pilota è stato mostrato privatamente a un evento all'Anime Expo.

Nel 2022, Raven “Ray Mona” Simone ha creato un documentario in due parti sul progetto per chiarire idee sbagliate, saperne di più e sperare di trovare i media perduti come parte della sua serie Tales of the Lost. Ha intervistato Toon Makers e il personale della Renaissance Alliance e ha selezionato attrici che hanno interpretato Sailor Senshi.

Qui sotto potete guardare l’episodio pilota della serie: