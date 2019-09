Eric Ellenbogen è il nuovo CEO di DHX Media

L'ex presidente della Marvel Enterprises, Eric Ellenbogen, è il nuovo CEO della DHX Media, società “proprietaria” dell'Ispettore Gadget e dei Teletubbies.

L’ex presidente della Marvel Enterprises, Eric Ellenbogen, è stato nominato CEO di DHX Media, la nota società di animazione “proprietaria” di brand noti agli amanti dei cartoon e dei film di animazione quali l’Ispettore Gadget ed i Teletubbies. Inizialmente Ellenbogen ha lavorato con la società da aprile come consulente, dopo essersi dimesso da capo della divisione TV della DreamWorks Animation.

“DHX Media ha un portfolio senza pari di contenuti per bambini e famiglie con personaggi amati di alto profilo, tra cui Peanuts, Teletubbies, Strawberry Shortcake, Caillou e Inspector Gadget”.

Questo è quanto ha dichiarato, entusiasta, l’ex CEO della Marvel Enterprise, Eric Ellenbogen, aggiungendo subito dopo quanto segue:

“Oltre alla sua biblioteca e ai principali studi di animazione, DHX Media ha creato una risorsa davvero unica in WildBrain con una portata e un coinvolgimento senza pari. Sono lieto di avere l’opportunità di lavorare con un management team, dipendenti e molti dei nostri preziosi partner e clienti per fornire contenuti e marchi leader per il pubblico di tutto il mondo. “

Dunque, dopo che Ellenbogen è stato CEO/Presidente della Marvel per nove mesi alla fine degli anni ’90, è arrivato per lui l’inizio di una nuova avventura con un’ altra grande compagnia quale la DHX Media.

Ellenbogen, si trova quindi a prendere il posto di Michael Donovan, il quale ha lasciato l’incarico di CEO e presidente. Nonostante ciò, Donovan dovrebbe continuare a far parte del consiglio di amministrazione come presidente fondatore, mentre Donald Wright è stato nominato presidente non esecutivo.