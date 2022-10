Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato il nuovo core booster set Esplosione Alaoscura per il gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh! , disponibile da oggi in Europa e Oceania.

Questo nuovo set composto da 100 carte permetterà ai giocatori di utilizzare nuove carte per la famosa strategia “Alanera” di Crow da Yu-Gi-Oh! 5D. Sono presenti anche nuovi temi e nuove carte da aggiungere al proprio Deck principale. Esplosione Alaoscura è ricco di carte in grado di elevare il proprio gioco al livello successivo.

Ecco alcune delle caratteristiche principali di Esplosione Alaoscura:

Nuovi Sintonizzatori che renderanno ancora più semplice eseguire Evocazioni Synchro in sequenza

Sbloccate opportunità inedite grazie al nuovo Mostro Synchro "Alaoscura"

Una nuova versione del Drago Ali Nere di Crow Hogan, in grado di infliggere ingenti danni e distruggere ogni carta sul campo di battaglia durante il turno dell'avversario

Nuove entusiasmanti strategie

Nuove carte per i temi del passato

Continuazione del tema World Premiere che ha debuttato in Potere degli Elementi

E molto altro ancora!

Il core booster set Esplosione Alaoscura contiene 100 nuove carte: 50 comuni, 26 Super Rare, 14 Ultra Rare e 10 Rare Segrete.

Per chi non fosse avvezzo al mondo dei Giochi di Carte Collezionabili, quello di Yu-Gi-Oh è il numero uno al mondo, con oltre 25 miliardi di carte vendute (tanto da farlo entrare persino nel Guinness dei Primati). Il gioco è basato sulla strategia di ogni singolo giocatore, con la quale può costruire il proprio mazzo basato su di essa per poter competere contro altri giocatori. Le carte rappresentano potenti Mostri, Incantesimi e Trappole sorprendenti, che serviranno a mettere in difficoltà i propri avversari.

