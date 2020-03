Etna Comics 2020: rinviato l’evento a causa dell’emergenza Coronavirus

Tra i numerosi eventi annullati o rimandati a causa delle disposizioni stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus (Covid-19), si aggiunge anche l’Etna Comics 2020 di Catania che è stato rinviato a data da destinarsi.

In seguito alle disposizioni inerenti all’emergenza sanitaria volte a contrastare la diffusione del virus Covid-19, l’annuale fiera catanese che inizialmente doveva tenersi dal 29 maggio al 2 giugno sarà posticipata. Sebbene la circolare della Presidenza del Consiglio stabilisce il termine della misura cautelativa per il 3 aprile, gli organizzatori hanno preferito applicare le norme di sicurezza e posticipare l’evento a data da destinarsi.

La comunicazione è arrivata per mezzo social direttamente dagli organizzatori dell’evento:

Il comunicato è il seguente:

Carissime amiche e amici,

ormai da diverse settimane il nostro staff segue con grande attenzione e trasporto emotivo le delicate evoluzioni dell’emergenza coronavirus, che purtroppo vede coinvolta, con numeri importanti, anche la città di Catania.

Al momento nessuno può fare previsioni certe e a breve termine, e questo, come sicuramente saprete, ha reso necessario il rinvio a data da destinarsi o addirittura la cancellazione di molte manifestazioni nazionali e internazionali.

Da tempo facciamo valutazioni di ogni genere, non sottovalutando alcun aspetto, a tutela innanzitutto della salute e della sicurezza vostra, degli espositori, dello staff organizzativo e di tutte le categorie di lavoratori che fanno parte della manifestazione.

Alla luce di ciò e con la speranza che questa emergenza possa risolversi il prima possibile, con grande dispiacere e un nodo in gola, anche noi siamo costretti a decidere di rinviare Etna Comics 2020 a data da destinarsi. Trattandosi, infatti, di un evento che si basa su un fortissimo spirito di aggregazione, ad oggi è oggettivamente impossibile confermare il suo svolgimento dal 29 maggio al 2 giugno.

Vogliamo però ulteriormente rassicurarvi sul nostro impegno e sul fatto che non ci siamo mai fermati, beneficiando immediatamente dello smart working, e per questo da giorni stiamo studiando con grande attenzione le potenziali nuove date dell’edizione 2020. Considerando il notevole impatto economico generato sul territorio, confidiamo moltissimo anche nella collaborazione delle autorità nel trovare una soluzione che possa essere la più adeguata possibile allo svolgimento di un festival di tale portata.

A tal proposito desideriamo confermarvi che abbonamenti, biglietti giornalieri e pass vip da voi già acquistati non andranno assolutamente persi, ma verranno congelati e considerati validi per le nuove date.

Sarà quindi nostra premura, non appena possibile, avvisarvi immediatamente attraverso i nostri canali ufficiali di tutte le novità che ci aspettano per la prossima edizione. Il cammino che ci accompagna verso Etna Comics 2020 non si è mai interrotto.

Siamo sicuri che usciremo più forti ed uniti che mai da questo momento, ma è necessario, anzi fondamentale, che ognuno faccia la sua parte.

Con l’augurio che l’emergenza sanitaria possa concludersi quanto prima, vi abbracciamo tutti virtualmente con grande affetto, contando di poterlo fare al più presto anche fisicamente.

Vi invitiamo una volta di più, ad evitare rischi di qualunque tipo, restando a casa.

Nel mezzo delle difficoltà, nascono le opportunità. (A. Einstein)

Andrà tutto bene! A presto!