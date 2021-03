Ex X-Men nel cast del film live action sui Cavalieri dello Zodiaco

Da tempo si parla del film con attori in carne e ossa dedicato ai Cavalieri dello Zodiaco, pellicola annunciata nel 2016 ma successivamente sparita dai radar. Ora, il lungometraggio (noto con il titolo di Knights Of The Zodiac) è tornato a far parlare di sé grazie alle parole dell’attrice Famke Janssen.

La star olandese, recentemente intervistata da Forbes (qui la notizia originale), ha infatti rivelato a sorpresa di essere ufficialmente entrata nel cast dell’adattamento del celebre manga e anime di Masami Kurumada, noto anche con il nome di Saint Seiya.

La Janssen, divenuta celebre per aver vestito i panni di Jean Grey/Fenice nella prima trilogia degli X-Men a cura di 20th Century Fox (franchise ora in mano a Disney), ha infatti dichiarato che la lavorazione del film è ripresa dopo il blocco dovuto all’emergenza sanitaria mondiale.

L’attrice ha confermato che le riprese del film avrebbero dovuto prendere il via nel 2020 in Europa, e che i lavori sono già stati posticipati per ben due volte. Il progetto, che sarà basato proprio sull’anime ispirato alla mitologia greca, si è ora nuovamente messo in moto, sebbene la Janssen spera che non vi siano ulteriori rallentamenti sulla tabella di marcia.