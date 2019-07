Falkor de La Storia Infinita diventa un set Lego originale

Il designer Jason Allemann ha modificato il set Lego del drago cinese e ha realizzato un modello originale del fortunadrago Falkor.

Quando pensate a La Storia Infinita nella vostra testa risuona automaticamente la canzone di Limahl e sognate ad occhi aperti di volare in groppa a Falkor? Se la risposta è si allora amerete la creazione originale Lego Flight of the Luck Dragon del designer Jason Allemann.

All’inizio del 2019 Lego ha prodotto due set esclusivi per il mercato cinese – ne abbiamo parlato qui – omaggiando il Capodanno Lunare, una delle più importanti festività cinesi. Tra i due set uno in particolare ha da subito catturato l’attenzione di moltissimi collezionisti e costruttori lego, si tratta del 80102 – Dragon Dance, che riproduce un tradizionale dragone della parata del capodanno cinese.

La particolarità di questo set risiede nella sua meccanica interna, che permette al drago di mattoncini di muoversi ondeggiando, grazie ad una una manovella posta sul fianco della base, replicando la caratteristica danza, eseguita dai figuranti che operano il drago.

Basandosi su questo set Allemann ha così liberato la sua immaginazione, ideando un modello originale, o MOC (acronimo di My Own Creation), in cui non solo ha migliorato il caratteristico movimento ondulatorio del drago, ma ha anche dato vita ad uno dei personaggi più amati e memorabili del cinema degli anni ‘80.

Il corpo e la base utilizzano dei mattoncini Lego mentre la parte meccanica è composta da pezzi della linea Technic a cui potrà essere aggiunto un motore Power Function per automatizzarne il movimento.

Come si può vedere in questo video il movimento di Flight of the Luck Dragon risulta più armonico e ampio, in grado di tracciare archi più alti rispetto a Dragon Dance. La base del modello è stata decorata per riprendere alcuni degli elementi iconici del film de La Storia Infinita, come la Torre d’Avorio, l’Oracolo del Sud e il sopraggiungere del Nulla.

Se questo progetto vi ha fatto tornare con il pensiero a Fantàsia e ora sentite il bisogno di costruire il vostro piccolo Falkor personale potrete consultare gratuitamente la lista dei pezzi necessari (link) e per 9,00$ comprare le istruzioni di montaggio (link).