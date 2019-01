Nuovo anno ed ecco svelati i nuovi set Lego esclusivi per il mercato asiatico

Lego ha realizzato due set esclusivi per il mercato asiatico.

Le due scatole sono state annunciate da Niels B. Christiansen, CEO di Lego, durante il China International Import Expo. Christiansen ha dichiarato che si tratta di due set molto speciali, perché sono i primi Lego creati per celebrare il Capodanno Lunare e destinati esclusivamente ad un mercato specifico.

I due set che celebrano la cultura e le tradizioni cinesi, saranno disponibili dal primo gennaio 2019.

Il primo set è il Chinese New Year’s Eve Dinner (80101) rappresenta uno scenario familiare tradizionale durante i festeggiamenti del Capodanno.

Contrariamente ai set Ninjago, dove lo stile orientale è amalgamato e contaminato con quello occidentale, il Chinese New Year’s Eve Dinner è il primo set in cui l’estetica cinese è autentica e accurata.

Il set, che misura 30cm in larghezza, 9 in altezza ed è profondo 13, è estremamente dettagliato e ricco di accessori, vi permetterà di costruire una sala da pranzo e l’ingresso di una casa.

La porta di ingresso è decorata con un ideogramma di buona fortuna, che andrà posizionato sottosopra come da tradizione.

Al suo interno la casa è arredata con una poltrona, una libreria, una TV, mentre alle pareti troviamo le foto di famiglia. Al centro della stanza, nel posto d’onore, troviamo la tavola imbandita, dotata di 6 posti a sedere, con i piatti tipici della festività e il cui piano può essere ruotato.

La scatola contiene inoltre 6 nuove minifigures, che rappresentano l’intero nucleo familiare, abbigliato in abiti tradizionali.

Il Chinese New Year’s Eve Dinner ha un prezzo di 8,999 Yuan/89.99 dollari di Singapore, ovvero circa 58€.

Il secondo set è il Dragon Dance (80102) che raffigura i festeggiamenti tradizionali della parata del nuovo anno. Le cinque minifigures incluse nella scatola rappresentano i 4 manovratori del dragone e un figurante in costume da maialino, essendo il 2019 l’Anno del Maiale. Anche in questo set le minifigures sono abbigliate con riproduzioni accurate e fedeli dei motivi dei costumi tradizionali.

Il set misura 33cm in larghezza, 17 in altezza ed è profondo 6 cm. Il drago è completamente snodato, la bocca può essere aperta e tramite l’apposita manovella posta sul retro si attiva un meccanismo che permette al dragone di muoversi, simulando l’azione dei manovratori.

Il Dragon Dancer ha un prezzo di 7,999 Yuan/84.99 dollari di Singapore, ovvero circa 55€

I due set sono senza dubbio due oggetti estremamente desiderabili per i collezionisti e inizialmente dovevano essere esclusive per il mercato cinese. L’unico modo per entrarne in possesso sarebbe stato pianificare un viaggio per uno dei Lego store locali, tuttavia i due set sono stati resi disponibili anche a Singapore, sul sito di Toys R Us locale che però non spedisce direttamente all’estero.

In aggiunta a questi due set è disponibile il consueto personaggio celebrativo del nuovo anno lunare. Il 2019 sarà l’Anno del Maiale, quindi la statuina raffigura un tenero porcellino rosa.

La serie dedicata agli animali dello zodiaco cinese è stata lanciata per la prima volta in occasione dell’Anno della Capra, nel 2015. Da allora sono stati realizzati per i rispettivi Capodanno, i modelli di una scimmia(2016), un gallo (2017) e un cane(2018).

Negli anni passati questo set è sempre stato un omaggio di Lego per i clienti che effettuavano acquisti, durante il capodanno lunare, nei negozi asiatici, tuttavia il maialino è stato trovato in vendita presso LEGOLAND Discovery Centre di Berlin al prezzo di 10€.